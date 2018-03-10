3 смартфона с самыми крутыми батареями

Продолжаем рассказывать о всестороннем исследовании 337 моделей смартфонов, присутствующих на российском рынке. Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) испытывали их по самым разным параметрам. И, как и в случае с прочностью и водостойкостью, в вопросе продолжительности автономной работы также были выявлены фавориты.

В лабораторных условиях качество аккумуляторов устройств изучалось в самых разнообразных условиях эксплуатации: в режиме ожидания, «бесконечного» вызова, при загрузке данных, просмотре видео, прослушивании музыки и использовании функции навигации. Отдельно рассматривалось реальное время подзарядки аккумулятора смартфона через устройство, которое было в комплекте, а также время работы устройства после 15-минутной зарядки.

Качеством работы батареи смогли похвастаться Lenovo Moto Z2 Play, Lenovo P2 и Huawei Mate 9 Pro.

Так аккумулятор емкостью 3000 мА⋅ч в Lenovo Moto Z2 Play полностью заряжается за 1 час 45 минут, за 15 минут — на 28%. И этого заряда хватит на 9 часов!

Lenovo Moto Z2 Play

Аккумулятор модели Lenovo P2 емкостью 5100 мА⋅ч способен продержать заряд более, чем двое суток (50 часов)! Заряда в 20%, полученного им за 15 минут, хватит на 10 часов. Вот только при зарядке сильно нагревается само зарядное устройство — до +46°C.

Еще один лидер отличный аппарат с точки зрения автономной работы — это Huawei Mate 9 Pro. Его батарея емкостью 4000 мА⋅ч полностью заряжается за 2 часа, и на 28% за четверть часа. Этого заряда хватает ему на 9 часов работы.

Huawei Mate 9 Pro А как дела обстоят у монстров? Тут правит Samsung. Аккумулятор Galaxy S8 (3000 мА⋅ч) полностью заряжается за 1 час 40 минут, и этого хватит для работы в течение 26 часов. За 15 минут смартфон зарядится на 18% — 5 часов соответственно. У iPhone X показатели поскромнее. Он полностью заряжается за 3 часа 15 минут, за 15 минут — на 9%. Этого заряда хватает на 2 часа. А 100-процентная зарядка израсходуется в течение 19,5 часов.

Антирекордсменом же среди всех протестирванных аппаратов стал смартфон Archos 50f Helium 32 GB.

Archos 50f Helium 32 GB Это устройство держит зарядку всего 10 часов. Причем чтобы зарядить его аккумулятор емкостью 2000 мА⋅ч до 100%, потребуется 3 часа. А заряда в 7%, полученного за 15 минут, хватит всего лишь на час.