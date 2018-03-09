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Умные часы Garmin tactix Charlie сочетают три устройства в одном
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Умные часы Garmin tactix Charlie сочетают три устройства в одном 

MDDevice 9 марта 2018
Фото: MDDevice
Фитнес-браслеты обычно стоят недорого. Их выбирают для узкого спектра задач: считать шаги, сожженные калории и частоту сердечных сокращений во время занятий спортом. Умные часы принадлежат уже к другой ценовой категории, хотя встречаются отдельные экземпляры, как правило, малоизвестных китайских брендов, по цене фитнес-трекеров. Компания Garmin решила совместить два устройства в одном, выпустив аксессуар с названием tactix Charlie. Подробнее о нем — в этом материале.
Прежде всего Garmin tactix Charlie устройство премиальной ценовой категории. В продажу оно поступит по цене $750. Но вот стоит ли оно этих денег — пользователь должен решить для себя сам. Устройство сочетает в себе умные часы, фитнес-трекер и GPS-навигатор. Габаритные размеры новинки — 51x51x17,5 миллиметров. В качестве материала корпуса выбран полимерный пластик, но безель и тыльная крышка сделаны из прочного титана.
Аксессуар оборудован 1,2-дюймовым экраном, который прикрывает прочное и дорогое сапфировое стекло. Разрешение дисплея составляет 240×240 пикселей. На экран выводятся уведомления с сопряженного устройства, время, дата, информация о физической активности, а также подробные данные с системы GPS. Время работы от одного заряда аккумулятора составляет 12 дней, но при активном использовании GPS автономность сокращается до 20 часов.
Емкость встроенного флеш-накопителя составляет 16 Гбайт. Его можно использовать, например, для загрузки навигационных карт. Объем оперативной памяти и тип процессора не уточняются. Неизвестна и операционная система, но, судя по всему, это все же будет не Google Android Wear.
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