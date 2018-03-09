Я сжег MacBook Pro через HDMI. Вы тоже можете

Вы тоже можетеНовый 13-дюймовый MacBook Pro 2017 с Touch Bar приехал ко мне за пару дней до Нового года. Прошло чуть больше двух месяцев, и я остаюсь без этого ноутбука на неопределенный срок. Ребята, это финиш!

На ноутбук 17 года я переехал с аналогичного решения 15-го. За пару лет прошлый рабочий инструмент откровенно устал, поэтому отправился на поиски нового менее требовательного владельца. И сейчас я даже жалею, что не оставил его себе на всякий случай.

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Пару дней назад мне удалось сжечь один из четырех портов USB-C на своем ноутбуке. Из него реально пошел дым после подключения HDMI-кабеля. Запах гари, разочарование и безысходность — все это вы встретите в статье.

Из USB-С моего MacBook ’17 неожиданно пошел дым За сутки до 8-го марта, 7-го числа, весь день ездил, разбираясь с подарками для всех девочек, которые меня окружают, и освободился поздно вечером.

Приехал домой, поужинал вместе с женой и собрался с ней и собакой смотреть фильм «Приключения Паддингтона 2». Но Судьба посмеялась над моими планами и решила устроить мне новое приключение.

Пока жена была в душе, я бросил свой MacBook возле телевизора и подключил первый кабелем HDMI на USB-C, который у меня постоянно болтается из последнего.

Обычно изображение на ТВ и ноуте моргает и начинается дублирование экрана. Но не в этот раз.

Ничего не произошло, телевизор не видел подключенный HDMI. Я вытянул кабель из ноутбука и засунул его снова. Из USB-C пошел дым, MacBook выключился. Я вытянул шнурок и еще пару минут в полном недоумении вдыхал запах горелой пластмассы.

Вышел в другую комнату, положил на стол и попробовал включить. Ноутбук завелся с пол оборота.

Он работает без проблем, но сразу выключается при подключении чего угодно к этому конкретному порту. Вот это поворот.

Ноутбуку всего 2 месяца, отправляю по гарантии

Утром 8-го марта поздравил жену, съездил к маме и теще. Примерно к обеду с горем пополам связался с киевским магазином, в котором покупал новый MacBook Pro, и рассказал о ситуации.

В телефонном режиме ничего конкретного конечно не услышал. Без присутствия пациента поставить правильный диагноз невозможно. Поэтому пока пишу еще на этом ноутбуке, но в ближайшие дни отправляю его на диагностику.

В данном случае мне важно, чтобы MacBook качественно привели в чувство, и эта процедура не заняла большого количества времени. Тем не менее, все это пока под вопросом.

Если случай признают гарантийным, я все равно останусь без основного рабочего инструмента как минимум на месяц.

За это время его, скорее всего, отвезут в европейский Apple Store и попробуют отремонтировать по гарантии.

Если из этого ничего не получится, мне должны предложить внегарантийный ремонт. И он обойдется мне дорого.

Ремонт в местных сервисных центрах очень сложный

Я уже связался с проверенными сервисными центрами в Киеве. Решил не обращаться с этим вопросом в Москву , так как цена вопроса в российской столице точно выше.

Чтобы говорить о чем-то конкретном, нужно отправить им ноутбук на диагностику, которая займет не меньше пары дней. А дальше они озвучат мне цену вопроса и после моего согласия будут реанимировать устройство.

Если вопрос только в порте USB-C, нужно заменить его или компоненты рядом — например, мог сгореть шлейф. В этом случае они будут искать запчасти с донора, чтобы вернуть моему MacBook Pro былую боеготовность.

Процесс непростой, с начала продаж ноутбуков Apple 2017 года прошло слишком мало времени, поэтому на рынке дефицит запчастей, и ремонт может растянуться на тот же месяц.

Если дело не только в порте, они заочно рекомендуют менять материнскую плату целиком по программе обмена Apple.

Обещают, что это даст гарантированный результат, но цена вопроса от $400 или минимум треть стоимости этого MacBook Pro.

Виновником этого приключения может быть HDMI

Никаких официальных данных по поводу опасности HDMI мне найти не удалось. Почти на всех сайтах указано, что этот стандарт предполагает горячее подключение к устройствам во включенном состоянии.

Тем не менее, на профильных форумах достаточно проблем со сгоранием ноутбуков целиком или их отдельных компонентов из-за горячего подключения HDMI.

Пишут, что проблема может быть в качестве заземления электропроводки.

Если вы не уверены в нем, нужно подключать HDMI с осторожностью. Но сегодня я бы рекомендовал соблюдать эти же правила в любом случае.

Как безопасно подключить/отключить HDMI:

Отключить оба устройства от питания — не только выключить пультом или кнопками, но и вытянуть из розетки

Отключить от телевизора кабельное телевидение, если оно в него подключено

Подключить или отключить кабель HDMI к необходимой технике

Только после подключения кабеля включать телевизор и ноутбук

Прожженные технари пишут, что в этом случае для подобных моей проблем не останется места.

Тем не менее, я не уверен на 100%, что порт USB-C моем MacBook сгорел именно из-за HDMI. Пока это только догадки.

Заказываю новый MacBook Pro для замены этого

Уже попробовал поработать на резервном ASUS, который ждал своего часа в сумке.

Пытался собрать подборку временно бесплатных приложений, но на это у меня ушло в 2-3 раза больше времени, чем обычно. Ноутбук слишком медлительный и неудобный.

Решил заказать новый MacBook Pro 2017 года, но без Touch Bar. Как раз хотел дарить такой на День рождения жене. Теперь придется думать новый интересный подарок.

После продажи iPad, от которого я избавился пару месяцев назад, без второго нормального ноутбука в семье уже сложно. Через некоторое время их у нас действительно окажется пара. Надеюсь, что ремонт моей Прошки не растянется на месяцы.

Как раз будет повод сравнить актуальные ноутбуки Apple с Touch Bar и без него.

Новый MacBook Pro должен приехать ко мне в ближайшие дни. Жизнь наказала меня деньгами, но дарит опыт, которым я стараюсь регулярно делиться на страницах iPhones.ru.