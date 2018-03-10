Смартфоны Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite прошли сертификацию в CCC

Почти сразу вслед за релизом Meizu E3, который намечен на 21 марта, должен состояться еще более мощный и интересный анонс. На сей раз Meizu будет показывать публике юбилейные смартфоны, выпуск которых был приурочен к 15-летней годовщине существования компании. Достоверно мы знаем только о трех устройствах: Meizu 15, Meizu 15 Lite и Meizu 15 Plus. Вся «великолепная тройка» на днях посетила CCC под индексами M891, M881 и M712, благодаря чему стало возможным узнать некоторые ключевые характеристики.

Все три аппарата будут поддерживать быструю зарядку с мощностью 24 Вт через новое зарядное устройство UP1220S. По крайней мере такие параметры отмечены для устройств M891 и M881, под которыми, по всей вероятности, зашифрованы смартфоны Meizu 15 и Meizu 15 Plus, тогда как Meizu 15 Lite (M712) получит зарядку на 18 Вт, что, к слову сказать, не так уж и мало.

Базовый Meizu 15 будет функционировать на базе однокристальной системы Snapdragon 660, а Meizu 15 Plus оснастят прошлогодним флагманским чипсетом Samsung Exynos 8895, который также можно найти в таких известных аппаратах как Galaxy S8 Plus и Galaxy Note 8. Наконец, младший из трех, Meizu 15 Lite, будет довольствоваться Snapdragon 636. Сканер отпечатков пальцев во всех трех смартфонах разместят на боковой грани. И, разумеется, вся юбилейная серия будет снабжена модными высокими экранами с соотношением сторон 18:9.

Диагональ экрана в Meizu 15 и 15 Lite составит 5,5 дюймов, в Meizu 15 Plus — шесть дюймов. Объемы памяти для старшей модели будут 6 Гбайт и 64/128 Гбайт, у младших моделей — 4 Гбайт и 64/128 Гбайт. Ни один из трех не будет поддерживать технологию NFC.