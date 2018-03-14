Мощный и недорогой смартфон с хорошей камерой: обзор Motorola Moto G5S

Датчик отпечатков, камера 16 Мп и неубиваемый аккумулятор — и все это всего за 12 000 рублей. На что способен Moto G5S, расскажем в нашем обзоре. Итоги теста Motorola Moto G5S от Lenovo оказался очень мощным смартфоном по относительно небольшой цене — около 12 000 рублей. Аккумулятор гаджета держит заряд практически вечно, а дисплей Full HD дает впечатляющую картинку. Скорость работы смартфона не лучше, чем у других устройств его класса, но вполне неплохая для начального уровня. Качество фотографий тоже не совсем идеально, но лучше за такие деньги вы просто не найдете. Преимущества Отличное соотношение цены и качества Хорошее исполнение Отличная камера в средней ценовой категории Длительное время автономной работы Недостатки Неяркие цвета дисплея Нет защиты от пыли и воды Результаты тестирования Motorola Moto G5S Соотношение цена/качество Превосходно Место в общем рейтинге 88 из 143 Соотношение цена/качество: 96 Производительность и управление (35%): 78.3 Оснащение (25%): 71.3 Аккумулятор (15%): 91.5 Дисплей (15%): 80.5 Фотокамера (10%): 68.9 Результаты тестированияМетодика тестирования Поставьте оценку — 78% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Стандартная начинка в стильной упаковке Разрабатывая Moto G5S, меньший по размеру и не так богато оснащенный вариант модели Moto G5S Plus, компания Motorola остается верной своей основной линии: всем известный привлекательный дизайн, высокое качество изготовления и отличное соотношение цены и производительности.

Придраться можно только к мелочам, например, к заметной на ощупь границе между дисплеем и металлической рамкой, а также к чересчур массивной камере. Такой дизайн является частью концепта смартфона, но от этого объектив мешает не меньше, особенно, когда устройство лежит обратной стороной на столе. Действительный минус — отсутствие светодиодного индикатора состояния телефона, который сейчас входит в стандартную комплектацию (почти) любого смартфона. Заглянув внутрь Motorola Moto G5S, мы не обнаружили ничего необычного. Смартфон оснащен процессором начального уровня Snapdragon 430, который обеспечивает довольно быстрое управление. Заметите ли вы, что Moto G5S требуется немного больше времени, чтобы открыть камеру или загрузить большую веб-страницу, зависит от того, какими устройствами вы привыкли пользоваться.

Если вы знакомы с топовыми моделями смартфонов, то разница в производительности бросится вам в глаза, но если вы привыкли пользоваться смартфонами из бюджетной и средней ценовой категории, то Moto G5S покажется вам очень быстрым. Учитывая цену модели, жаловаться на ее производительность точно не придется. Кроме того, на борту смартфона уже установлена ОС Android 7.1.1. Внутренняя память устройства составляет 32 Гбайт, из них 22,9 Гбайт доступны пользователю. Такого объема вполне достаточно для основных приложений и даже нескольких тяжеловесных игр. Более того, у Moto G5S есть есть интегрированный слот для карты microSD, так что страдать от недостатка памяти точно не придется.

Смартфон оснащен классическим входом для наушников, моноспикером на нижней панели и датчиком отпечатков пальцев. Moto G5S теоретически защищен от пыли и воды (у него есть нано-покрытие), но официальной IP-сертификации у смартфона нет, так что не советуем проверять на практике, насколько хороша эта защита.

Неидеальный дисплей Экран Moto G5S имеет разрешение Full HD и диагональ 5,2 дюйма — это неплохие характеристики для смартфона среднего размера. Такая диагональ вполне удобна для работы, но еще больше возможностей для повседневного использования вы бы получили, если бы Motorola использовала современный формат 18:9. С другой стороны, экран с мини-рамкой существенно поднял бы цену на устройство, потому что в классе смартфонов начального уровня такие дисплеи все еще не встречаются.

Яркость экрана составляет 466 кандел на квадратный метр — в этом плане Moto G5S мало отличается от своих конкурентов. Единственный серьезный минус дисплея — не лучшая цветопередача. Белый цвет здесь имеет тенденцию уходить в красноватые оттенки, что особенно хорошо заметно при непосредственном сравнении с другими смартфонами.

Работает долго, заряжается быстро

Одна из сильных сторон Moto G5S — время автономной работы. Аккумулятор емкостью 3000 мАч выдержал в нашем тесте целых 10:31 часов непрерывного онлайн-серфинга. Такой выдающийся результат смартфон показывает благодаря экономичному процессору, а также относительно небольшому экрану.

С 0 до 100 процентов гаджет зарядился всего за 1 час 46 минут: модель не только поддерживает функцию быстрой зарядки, но и имеет в комплекте соответствующий блок питания. Если вы ищите недорогой и долгоиграющий смартфон, обратите внимание на Moto G5S.

Мощная камера для бюджетного смартфона У 16-мегапиксельной основной камеры Moto G5S есть как светлые, так и темные стороны. Если сравнивать ее фотографии со снимками топовых смартфонов, вы заметите, что им не хватает детализации. В условиях слабого освещения снимки получаются не самого высокого качества: программному обеспечению камеры удается частично подавить шум, но из-за этого страдает само изображение, а мелкие детали теряются. По результатам нашего тестирования камеру Moto G5S можно смело отнести к среднему классу. В своей ценовой категории у Moto G5S одна из лучших камер, представленных сегодня на рынке, и это отличный результат. Если вы не хотите отдавать большую сумму, но при этом ожидаете крутые снимки, G5S, несмотря на всю критику, станет хорошим выбором. То же можно сказать и о селфи-камере.

Все протестированные смартфоны вы найдете в нашем всегда актуальном рейтинге. Ниже мы подобрали неплохую альтернативу Moto G5S — ее «большую» версию.

Альтернатива: Motorola Moto G5s plus

Motorola G5S Plus — старший брат модели, речь о которой шла в этой статье. Дисплей этого смартфона немного больше (5,5 дюйма), процессор сильнее, а камера оснащена двумя линзами. Если вы любите мощные гаджеты, остановите свой выбор на альтернативном варианте.

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Топ-8 лучших смартфонов c MWC 2018 Характеристики и результаты тестирования Motorola Moto G5S Соотношение цена/качество 96 ОС при тестировании Android 7.1.1 Актуальная ОС Android 7.1.1 Планируется ли обновление ОС Android 8 Магазин приложений Вес 156 г. Длина x Ширина 150 x 74 мм; Толщина 9,7 мм; Экспертная оценка дизайна очень хорошо Экспертная оценка скорости работы хорошо Скорость загрузки: PDF 800 Кбайт по WLAN 5,2 с Скорость загрузки: главная chip.de по WLAN 0,7 с Скорость загрузки: тестовая таблица chip.de по WLAN 22,5 с Качество звука (громкая связь) хорошо Процессор Qualcomm Snapdragon 430 Архитектура процессора Частота CPU 1.400 МГц Количество ядер CPU 4+4 Объем оперативной памяти 3,0 Гбайт Аккумулятор: емкость 3.000 мА·ч Аккумулятор: легко извлекаемый — Аккумулятор: время серфинга 10:31 ч:мин Аккумулятор: время зарядки 1:46 ч:мин Функция быстрой зарядки да ЗУ и кабель быстрой зарядки в комлекте Аккумулятор: время разрядки / время зарядки 6,0 Функция беспроводной зарядки — WLAN 802.11 n Voice over LTE LTE: частоты 800, 1.800, 2.600 МГц LTE: Cat. 4 до 150 Мбит/с LTE: Cat. 6 — LTE: Cat. 9 — LTE: Cat. 12 — Экран: тип LCD Экран: диагональ 5,2 дюйма Экран: размер в мм 65 x 115 мм; Экран: разрешение 1.080 x 1.920 пикселей Экран: плотность точек 424 ppi Экран: макс. яркость в темном помещении 466,1 кд/м² Экран: шахматная контрастность в светлом помещении 31:1 Экран: шахматная контрастность в темном помещении 133:1 Камера: разрешение 16,1 Мпикс Камера: измеренное разрешение 1.685 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков хорошо Камера: шумы VN1 1,4 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние 3,6 мм; Камера: минимальная дистанция съемки 7 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом 1,50 с Камера: оптический стабилизатор — Камера: автофокус да Камера: вспышка Двойная LED, LED Разрешение видео 1.920 x 1.080 пикселей Фронтальная камера: разрешение 5,0 Мпикс LED-индикатор — Радиоприемник да Тип SIM-карты Nano-SIM Dual SIM да Защиты от пыли и влаги (сертификат IP) — Сканер отпечатков пальцев Доступная пользователю память 22,9 Гбайт Слот для карт памяти да Разъем USB micro-USB 2.0 Bluetooth 4.2 NFC да Выход для наушников 3,5 мм; HD Voice да SAR 0,47 Вт/кг Версия прошивки при тестировании NPP26.102-49 Дата теста 2018-01-25 Фото: тест-центр chip, компания-производитель