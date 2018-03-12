Ещё
Появились «живые» фотографии Xiaomi Mi MIX 2S
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились «живые» фотографии Xiaomi Mi MIX 2S 

iPhones.ru 12 марта 2018
Фото: iPhones.ru
Появились «живые» фотографии Xiaomi Mi MIX 2SДо презентации флагмана Xiaomi осталось чуть больше двух недель. А в Сети уже активно появляются реальные фотографии устройства.
На снимках изображён Xiaomi Mi MIX 2S, в котором будет установлен топовый процессор Snapdragon 845.
Из фотографий заметно, что верхняя и боковые рамки новинки будут заметно тоньше, чем нижняя. Ожидается, что в самом низу будет установлена фронтальная камера, как в прошлых моделях линейки.
Сканер отпечатков пальцев остался на задней стороне, корпус устройства будет стеклянным. Ранее отмечалось, что 2S получит поддержку беспроводной зарядки, поэтому такое решение выглядит оправданным. Да и более премиальным, чем алюминий.
Ну и последнее, что можно отметить — вертикальную двойную камеру, которая выглядит точь-в-точь как в iPhone X.
iPhones.ru: последние новости
iPhone SE 2 показали на видео ColorWare превращает iPhone X в самый первый iPhone В Galaxy S10 появится аналог Face ID
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня24
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию479
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе24
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури42
Неожиданные подробности в деле отравления Скрипаля32
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение