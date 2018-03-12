Появились «живые» фотографии Xiaomi Mi MIX 2S

Появились «живые» фотографии Xiaomi Mi MIX 2SДо презентации флагмана Xiaomi осталось чуть больше двух недель. А в Сети уже активно появляются реальные фотографии устройства.

На снимках изображён Xiaomi Mi MIX 2S, в котором будет установлен топовый процессор Snapdragon 845.

Из фотографий заметно, что верхняя и боковые рамки новинки будут заметно тоньше, чем нижняя. Ожидается, что в самом низу будет установлена фронтальная камера, как в прошлых моделях линейки.

Сканер отпечатков пальцев остался на задней стороне, корпус устройства будет стеклянным. Ранее отмечалось, что 2S получит поддержку беспроводной зарядки, поэтому такое решение выглядит оправданным. Да и более премиальным, чем алюминий.

Ну и последнее, что можно отметить — вертикальную двойную камеру, которая выглядит точь-в-точь как в iPhone X.