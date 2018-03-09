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Samsung передумала встраивать сканер отпечатков в экран
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Samsung передумала встраивать сканер отпечатков в экран 

iPhones.ru 9 марта 2018
Фото: iPhones.ru
Samsung передумала встраивать сканер отпечатков в экранЕще за несколько месяцев до анонса Galaxy S9 и S9 Plus, инсайдеры уверяли, что южнокорейский бренд может себе позволить разместить сканер отпечатков пальцев непосредственно под экран устройства. Но инновации, которыми пока сумела похвастать лишь компания Vivo, южнокорейским флагманам не достались. Более того, Samsung решила отказаться от установки подобного сенсора до конца 2018 года.
По данным аналитика Мин Чи Куо, Samsung переносит интеграцию данной технологии до следующего года.
Изначально подобный сенсор ждали в Galaxy Note 9, релиз которого запланирован на третий квартал 2018 года. Увы, компания отказывается от данной затеи. Qualcomm не в состоянии изготовить сенсор, отвечающий техническим требованиям южнокорейского бренда.
Таким образом, успех Vivo Apex Samsung не удастся повторить вплоть до следующего года. Судя по актуальному дизайну iPhone X, Apple и вовсе решила обходить данную технологию стороной, сконцентрировавшись на совершенствовании Face ID.
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