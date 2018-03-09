Стоимость Samsung Galaxy A7 упала ниже психологической отметки

Южнокорейская компания Samsung в очередной раз сталкивается с одной и той же проблемой — слабым потребительским спросом. За последние несколько недель стоимость флагманского телефона Galaxy A7 опустилась ниже психологической отметки, пишет Аkket.

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Если еще год назад смартфон продавался в России за 32 990 рублей, то сейчас его можно купить за 19 300 рублей. (Речь идет об устройствах, сертифицированных для продажи на территории страны, то есть для них действует двухгодичная гарантия и они способны работать в сетях 4G по всей России.) На выбор доступны несколько расцветок: черная, золотистая и голубая.

При этом недавно Роскачество поставило Galaxy A7 отличную оценку за водонепроницаемость.

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