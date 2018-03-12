Анонс полноэкранного смартфона Vivo V9 намечен на 27 марта

На 27 марта в Индии намечено специальное мероприятие Vivo. В его рамках компания будет представлять смартфон V9. Новинка станет прямым наследником модели V7, поступившей в продажу в ноябре 2017 года. До настоящего времени не удавалось взглянуть на то, что из себя будет представлять этот аппарат. Но благодаря последней утечке в сеть попали новые изображения смартфона.

Смартфон Vivo V9 выполнен в модном сейчас полноэкранном стиле. В верхней части фронтальной панели заметен вырез — этот элемент дизайна появляется в смартфонах Vivo впервые. На тыльной стороне имеются сенсоры сдвоенной камеры. Слишком тонкие боковые рамки не позволили встроить в них сканер отпечатков пальцев — вместо этого его разместили по центру тыльной панели.

Что касается фронтальной камеры, то она построена на базе 24-мегапиксельного сенсора. У смартфона будет 3,5-миллиметровый разъем и micro-USB порт. Операционной системой смартфона станет Android 8.0 Oreo с оболочкой FunTouch. А вот технических подробностей Vivo V9 пока получить не удалось. Стоимость смартфона ожидается на уровне $385.