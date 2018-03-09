Новое поколение кабелей Lightning будет защищено от воды

Новое поколение кабелей Lightning будет защищено от водыApple уже внедрила защиту от воды по стандарту IP67 в iPhone 7 и выше. Начал черёд фирменных кабелей зарядки.

Компания зарегистрировала патент на герметичную изоляцию кабелей Lightning, сообщает Patently Apple.

Причём Apple зарегистрировала два способа защиты — самого корректора и разъёма в iPhone. Интересно, какой из них будет реализован в ближайшее время.

Зная купертиновцев, технология может и вовсе не выйти в свет. Но было бы здорово, если бы Apple всё-таки реализовала её на практике.