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Новое поколение кабелей Lightning будет защищено от воды
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Новое поколение кабелей Lightning будет защищено от воды 

iPhones.ru 9 марта 2018
Фото: iPhones.ru
Новое поколение кабелей Lightning будет защищено от водыApple уже внедрила защиту от воды по стандарту IP67 в iPhone 7 и выше. Начал черёд фирменных кабелей зарядки.
Компания зарегистрировала патент на герметичную изоляцию кабелей Lightning, сообщает Patently Apple.
Причём Apple зарегистрировала два способа защиты — самого корректора и разъёма в iPhone. Интересно, какой из них будет реализован в ближайшее время.
Зная купертиновцев, технология может и вовсе не выйти в свет. Но было бы здорово, если бы Apple всё-таки реализовала её на практике.
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