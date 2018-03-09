«Касперский» обнаружил уязвимости в смарт-камерах

«Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимости в популярных смарт-камерах

Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили ряд серьезных уязвимостей в популярных смарт-камерах компании Hanwha Techwin. Об этом рассказал руководитель группы исследования уязвимостей систем промышленной автоматизации и "интернета вещей" Kaspersky Lab ICS CERT Владимир Дащенко на конференции Security Analyst Summit (SAS 2018), которая проходит в Мексике

Производитель "умных" камер Hanwha Techwin ранее был частью корпорации Samsung, а сейчас входит в южнокорейский холдинг Hanwha Group. Смарт-камеры компании часто используются в качестве видеоняни, а также для наблюдения за обстановкой дома или в офисе.

"В облаке, организованном на базе этого протокола, есть так называемые "комнаты", в каждой из которых находятся видеокамеры одного типа. В силу незащищенности архитектуры злоумышленники способны зарегистрировать в таком облаке произвольную учетную запись и с ее помощью получить доступ ко всем "комнатам", — добавил он. По словам Дащенко, обнаруженные в "умных" камерах уязвимости могли позволить хакерам получить удаленный контроль над устройствами. В "Лаборатории Касперского" изучили особенность всех исследованных смарт-камер — взаимодействие с пользователем и другими его устройствами (компьютером, смартфоном, планшетом) не напрямую, а через облачный сервис. Эта особенность и стала причиной появления уязвимостей. Дащенко объяснил, что передача и обработка любых запросов от человека к камере и обратно происходит в облаке по протоколу XMPP.

В ходе исследования специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили в облачном сервисе почти две тысячи смарт-камер, отметил эксперт. Однако уязвимых гаджетов может быть в разы больше, поскольку часть устройств работает через роутеры и файрволы.

Получив контроль над устройством, злоумышленники могли, например, запустить вредоносный код, вывести гаджет из строя или использовать камеру как точку входа для проведения атак на устройства во внутренней сети. Используя уязвимости, хакеры также могли украсть личные данные пользователей, получить доступ к видео— и аудиоматериалам любой камеры, подключенной к облаку, а также задействовать камеру в атаках на другие устройства, пояснил Дащенко. По его словам, злоумышленники могли также, например, без особого труда подменять изображения для конечного пользователя. Hanwha Techwin работает над устранением уязвимостей