В России стартуют официальные продажи Nokia 6.1 и Nokia 7 Plus

Nokia 6 2018 модельного года и Nokia 7 Plus официально добрались до отечественной розницы. Это следует из материалов фирменного онлайн-магазина компании Nokia в России . Вендор уже объявил официальные цены на новинки и предлагает всем желающим оформить на них предзаказ.

Обновленная Nokia 6, или, как ее именует сам производитель, Nokia 6.1, будет доступна в России по цене 17 990 рублей. В продажу поступит модель только в одной конфигурации с объемом памяти 32 ГБ. В основе смартфона лежит чип Snapdragon 630 и 3 ГБ оперативной памяти. Основная камера имеет разрешение 16 Мп.

Nokia 6.1 работает под управлением актуальной версии Android One и, по словам производителя, гарантированно обновится до Android P. Также стоит отметить аккумулятор на 3000 мАч, поддержку двух SIM-карт и модуля NFC. Последний пригодится для проведения защищенных бесконтактных платежей при помощи сервиса Google Pay.

Nokia 7 Plus оценивается производителем на 10 000 дороже Nokia 6.1. Очевидно, сказывается более производительное «железо» и камера производства Zeiss. 6-дюймовый фаблет работает на базе процессора Snapdragon 660 при 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Емкость встроенного аккумулятора равна 3800 мАч.

Несмотря на то что Nokia 7 Plus нельзя назвать безрамочным, соотношение дисплея к остальной площади фронтальной панели составляет более 77%. Экран смартфон имеет разрешение Full HD+, яркость 500 нит и контрастность 1500:1. Отдельного упоминания заслуживает цельнометаллический корпус с шестислойным керамическим напылением.

Обсудить перспективы Nokia 6.1 и Nokia 7 Plus на российском рынке можно в официальном Telegram-чате AndroidInsider.ru.