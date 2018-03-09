Отмечавшая в баре Восьмое марта волгоградка лишилась смартфона

Волгограде полиция ищет вора, укравшего вчера, 8 марта, смартфон у посетительницы бара. Девушка отмечала с друзьями Восьмое марта. Праздник закончился в отделе полиции.

ГУ МВД — Вчера, 8 марта, в полночь в отдел полиции Ворошиловского района обратилась 34-летняя жительница Краснооктябрьского района. Девушка сообщила, что неизвестные в одном из баров, расположенных на улице Академической, украли ее телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Кража еще не раскрыта, — сообщили V1.ru России по Волгоградской области

Телефона марки Samsung Galaxy волгорадка лишилась по собственной рассеянности. Удалившись в дамскую комнату, она попросту забыла его там. Когда девушка спохватилась смартфона, его на месте уже не оказалось.