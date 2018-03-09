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Отмечавшая в баре Восьмое марта волгоградка лишилась смартфона
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Отмечавшая в баре Восьмое марта волгоградка лишилась смартфона 

v1.ru 9 марта 2018
Фото: v1.ru
В Волгограде полиция ищет вора, укравшего вчера, 8 марта, смартфон у посетительницы бара. Девушка отмечала с друзьями Восьмое марта. Праздник закончился в отделе полиции.
— Вчера, 8 марта, в полночь в отдел полиции Ворошиловского района обратилась 34-летняя жительница Краснооктябрьского района. Девушка сообщила, что неизвестные в одном из баров, расположенных на улице Академической, украли ее телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Кража еще не раскрыта, — сообщили V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Телефона марки Samsung Galaxy волгорадка лишилась по собственной рассеянности. Удалившись в дамскую комнату, она попросту забыла его там. Когда девушка спохватилась смартфона, его на месте уже не оказалось.
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