Xiaomi Mi MIX 2s показался на видео

Ранее в Сети появилась фотография задней панели Xiaomi Mi MIX 2s, которая очень сильно напоминает таковую в iPhone X. Это изображение ввело людей в сомнение, ведь ранее в Сети появлялись рендеры, на которых расположение задней камеры было совсем иным. Однако сомнения могут развеять два видеоролика, которыми мы готовы поделиться.

Первый видеоролик демонстрирует наличие камеры в правом верхнем углу. Выемка очень небольшая и довольно гармонично вписывается в общий вид фронтальной панели. Вопросы могут возникнуть к методу аутентификации. Аппарат, скорее всего, получит разблокировку по лицу, но за счет бокового расположения камеры с этим могут возникнуть трудности.

Но какой будет нижняя часть аппарата? На этот вопрос отвечает более старый видеоролик:

Как можно заметить, смартфон почти не имеет рамок, и по этому показателю обошел даже iPhone X. К тому же Xiaomi в Developer-прошивке реализовала управление жестами, и это видно на видеоролике выше. За счет подобных жестов управлять смартфоном с подобным форм-фактором будет куда проще. Представят Mi MIX 2s 27 марта этого года.

По материалам gsmarena