Топ самых неубиваемых смартфонов

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) провело масштабное исследование смартфонов, которые присутствуют на российском рынке.

Тестирование 337 моделей проводилось по целому ряду параметров, одним из которых стало испытание смартфонов на прочность — характеристике, что и говорить, весьма важной. Прямо сейчас мы расскажем вам о том, какие модели, по данным экспертизы, можно ронять и не сильно беспокоиться о том, что смартфоны после этого разобьются.

Каким бы аккуратным ни был человек, рано или поздно он уронит свой смартфон. И вот тут пролегает критически важная грань между едва заметной царапиной на корпусе продолжающего прекрасно работать смартфона и необходимостью раскошеливаться на основательный ремонт, а то и покупку нового аппарата.

Итак, испытание на прочность включало в себя три основных этапа.

Испытывалась механическая прочность смартфонов. Тест включал в себя, например, многократный съем и установку аккумулятора, интенсивное надавливание на кнопки, сенсоры и т.д. Кроме того, дисплей смартфона должен был пройти испытание так называемым «карандашом» — устройством со спиральной пружиной и карбидовым шариковым наконечником диаметром 1 мм. Таким «карандашом» усиленно царапались стеклянные поверхности. Смартфоны, на дисплеях которых максимально долго не появлялись царапины и трещины, получили самый высокий балл.

Изучалась прочность устройств при мощных механических воздействиях — ударах и падениях. Для этого каждый из представленных смартфонов помещался в специальную барабанную трубу, которая обеспечивала высоту падения устройства с 80 см. Смартфон включался, с него совершался звонок, и в этом режиме труба начинала раскручиваться. Всего делалось 25 оборотов. За это время аппарат должен был «пережить» 50 падений подряд с почти метровой высоты.

Проверялась устойчивость к проникновению влаги, ведь «утопленные» смартфоны — одни из самых частых «клиентов» сервисных центров.

Устойчивость к механическому воздействию

Разумеется, что производители сами проводят тесты своей продукции на прочность, но преимущество исследования Роскачества заключается в том, что здесь устройства разных брендов прошли одинаковые испытания в одних и тех же лабораторных условиях, а потому могут объективно сравниваться между собой.

Так, самыми прочными из исследованных образцов оказались:

— HTC U 11 — Honor 9 — Sony Z5 Premium

— HTC U Ultra

HTC U 11 В Роскачестве отмечают, что HTC U 11 и Honor 9 не разбились даже после 100 поворотов в специальной барабанной трубе. Упав почти с метровой высоты, они получили лишь незначительные царапины. Sony Xperia X5 Premium и HTC U Ultra отделались небольшими царапинами на краях корпуса.

В то время как iPhone X провалил проверку на прочность. Смартфон заработал по этому параметру всего 3,175 балла, став восьмым снизу среди 337 испытанных моделей. Однозначно этот телефон не стоит ронять: после 50 поворотов трубы у iPhone X сломался экран — на нем появились зеленые полосы, а после 100 поворотов — разбилась задняя панель, а дисплей совсем перестал работать.

Хуже iPhone X по показателю «прочность» оказались только Samsung Galaxy S7 Edge, Asus ZenFone 3 Zoom, Galaxy J7, Asus Zenfone Live, Microsoft Lumia 950 XL, Acer Liquid Jade Z S57 и неведомый Wileyfox Swift 2.

Испытания водой

С тестом на непотопляемость все было несколько сложнее. «Дождевую» проверку (для тех, кто забыл любимый гаджет под дождем/душем) проходили все 337 смартфонов, а погружение (для тех, кто случайно «утопил» его в ванне/уронил в унитаз и т.п.) — только те аппараты, которые позиционировались как водонепроницаемые.

В ходе «дождевого» теста телефон помещался в специальный стенд, в котором создавался эффект дождя. Эксперты оценивали работоспособность аппаратов спустя один, два и три дня после теста.

Результаты этого теста запросто можно назвать хорошими и даже отличными. Оценку выше 4 баллов получили практически все исследованные смартфоны. Если и возникали какие-то проблемы, они исчезали сразу после того, как устройства высыхали. В основном речь шла о некорректной работе громкоговорителя.

Исключение составили всего 6 моделей. По 3,5 балла получили Sony Xperia XA и Microsoft Lumia 640 LTE. Если вы оставите под дождем Sony Xperia XA, с него невозможно будет позвонить, пока он не высохнет, поскольку некорректно будет работать тачскрин. Если Microsoft Lumia 640 LTE — то некорректно будут работать громкоговоритель и микрофон. И после высыхания устройства проблема может не уйти.

3 балла эксперты поставили LG Q6 (LGM700A) Dual Sim и BQ Aquaris U Lite (16 GB). После того, как LG Q6 «попадет под дождь», на его экране появятся яркие пятна, а еще он будет ошибочно распознавать наушники. А на экране BQ Aquaris U Lite возникнет зеленая полоса, которая не уйдет даже после его высыхания. Ну и тачскрин будет работать некорректно.

0,5 балла — то есть проваленный тест — у Asus Zenfone Live (ZB553KL) и Acer Liquid Jade Z S57. В некоторых образцах Acer Liquid Jade Z S57 проблем не было вообще, в некоторых дождь «сломал» громкоговоритель и тачскрин, а некоторые «убил» полностью. С Asus Zenfone Live все более однозначно: дождь точно «убивает» либо громкоговоритель, либо весь смартфон.

Тест на погружение проходили 35 «водонепроницаемых» моделей. В нем смартфоны погружались в большую колбу с водой глубиной в 1 метр. Там они лежали в течение 30 минут. После эксперты оценивали, насколько хорошо работает смартфон.

Идеально с погружением справились 11 из 35 смартфонов. Никак не повлияет получасовой «отдых» на дне фонтана, ванны, бассейна на работу (в алфавитном порядке):

— LG G6 — Samsung Galaxy A3 (2017) SM-A320FL

— Samsung Galaxy A7 (2017)

— Samsung Galaxy Note 7 (SM-N930F)

— Samsung Galaxy Note 8 (SM-N950F/DS)

— Samsung Galaxy S8 — Samsung Galaxy S8+

— Sony Xperia M5 — Sony Xperia XZ Premium

— Sony Xperia Z3+ E6553

— Sony Z5 Premium

Перечисленные смартфоны фактически выйдут «сухими из воды».

Samsung Galaxy S8 Два устройства отстали от них на 0,5 балла (они получили 5 из возможных 5,5). Для корректной работы HTC U11 нужно было высушить полотенцем, а звук в Samsung Galaxy A5 (2017) SM-A520F стал слегка приглушенным. Но других проблем замечено не было.

«Хорошистами» признаны 20 моделей, получивших по 4 балла. Среди них, например, заявившие о водонепроницаемости iPhone 7 (128 GB), iPhone 7 plus (128 GB), iPhone 8 (64 GB), iPhone 8 Plus (64 GB) и iPhone X (256GB). В основном, баллы у этих моделей отняли за некорректность работы громкоговорителя сразу после извлечения из воды. В высушенных «Айфонах» проблем с громкоговорителями не было.

Также 4 балла за водонепроницаемость получили: CAT S60, Google Pixel 2 (128 GB) и Pixel 2 XL (128 GB), HTC Desire Eye, LG V30 (LG-H930), Samsung Galaxy S7 Edge (32 GB) и S5 Neo SM-903F, а также ряд моделей Sony Xperia (X Performance, XZ, XZs, XZ1, XZ1 Compact).

Любопытно, что только 4 балла получили смартфоны, позиционирующие себя как подводные. Это Sony Xperia M4 Aqua Dual E2303 и E2333. После извлечения из воды у этих устройств некорректно работали громкоговоритель и микрофон. Однако проблема ушла после того, как смартфоны высохли.

3,5 и 2 балла получили Samsung Galaxy S7 (32GB) SM-G930F и Samsung Galaxy Xcover 3 SM-388F соответственно. Испытания разных образцов Samsung Galaxy S7 (32GB) SM-G930F показали и разные результаты: один образец работал, как и ранее, сразу после извлечения из воды; в другом слегка приглушился звук, выходящий из микрофона.

А вот у третьего образца перестала работать кнопка питания, под стекло фронтальной камеры затекла вода, и вышел из строя тачскрин. После того, как он высох, проблемы не ушли. Вдобавок производительность смартфона стала ниже. Как стало ясно, с этой моделью раз на раз не приходится. Однако как угадать заранее, как поведет себя в воде ваш смартфон?

Что касается Samsung Galaxy Xcover 3 SM-388F, то результаты тестирования разных образцов этой модели были также различны. И если с одним образцом проблем не возникло, то во втором после погружения перестал работать громкоговоритель (даже когда устройство высушили), а третий и вовсе заработал лишь на 3-й день после теста. Итог — 2 балла и в целом проваленное испытание.