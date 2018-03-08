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Samsung вышла на новый уровень в копировании Apple
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Samsung вышла на новый уровень в копировании Apple 

Apple Insider 8 марта 2018
Фото: Apple Insider
Если кратко описать рыночную стратегию Apple, то можно выделить две составляющих: измерение успеха объемом выручки, а не продаж, и стремление быть лучшими, вместо того чтобы быть первыми. Все это отличало компанию от ее ближайшего конкурента в мобильном сегменте, но в скором времени это может измениться.
На недавней пресс-конференции глава мобильного подразделения Samsung Electronics Ко Донг-Джин заявил, что южнокорейская компания решила изменить свою рыночную стратегию. Во-первых, производитель решил, что корректней будет анализировать эффективность реализации продуктов не на основании количества отгруженных в канал устройств, а исходя из полученной выручки. Во-вторых, стремление раньше всех запускать на рынок новые технологии доказало свою несостоятельность, и лучше сосредоточиться на практическом применении этих технологий.
Иными словами, если раньше Samsung копировала у Apple только функции и компоненты устройств, то теперь заимствуется целая рыночная философия. Как вы думаете, это как-то поможет корейцам повысить качество своих продуктов? Делитесь мнениями в комментариях и нашем официальном чате в Telegram.
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