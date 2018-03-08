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Как выглядит пасхалка из Android P
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Как выглядит пасхалка из Android P 

Android Insider 8 марта 2018
Фото: Android Insider
Вчера вышла первая версия Android P Developer Preview. Обновлённая система получила поддержку дисплеев с «чёлкой» в верхней части по типу iPhone X, улучшенные уведомления и систему позиционирования в помещениях. Вместе с этим поменялась пасхалка.
Скрытое меню открывается по старой схеме, сообщает 9to5google. Для запуска переходим в системные настройки, открываем вкладку «О телефоне» и выбираем «Версия Андроид». Затем нажимаем по ней несколько раз подряд и видим пасхальное яйцо.
В этой раз перед нами появляется буква P с разноцветным фоном. Цвета меняются при каждом открытии меню.
Вдобавок можно приблизить изображение и подробнее рассмотреть букву. Это не встроенная Flappy Bird, но тоже неплохо. Обсудить нововведения Android P можно в официальном Телеграм-чате AndroidInsider.
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