Как выглядит пасхалка из Android P

Вчера вышла первая версия Android P Developer Preview. Обновлённая система получила поддержку дисплеев с «чёлкой» в верхней части по типу iPhone X, улучшенные уведомления и систему позиционирования в помещениях. Вместе с этим поменялась пасхалка.

Скрытое меню открывается по старой схеме, сообщает 9to5google. Для запуска переходим в системные настройки, открываем вкладку «О телефоне» и выбираем «Версия Андроид». Затем нажимаем по ней несколько раз подряд и видим пасхальное яйцо.

В этой раз перед нами появляется буква P с разноцветным фоном. Цвета меняются при каждом открытии меню.

Вдобавок можно приблизить изображение и подробнее рассмотреть букву. Это не встроенная Flappy Bird, но тоже неплохо. Обсудить нововведения Android P можно в официальном Телеграм-чате AndroidInsider.