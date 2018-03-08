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Прототип OnePlus 6 сразил всех наповал результатами в AnTuTu
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Прототип OnePlus 6 сразил всех наповал результатами в AnTuTu 

MDDevice 8 марта 2018
Фото: MDDevice
Достоверно известно, что работы над OnePlus 6 уже идут полным ходом. Не исключено даже, что у OnePlus имеется не только прототип, но и финальный вариант — все таки до релиза флагмана осталось всего несколько месяцев. Предполагаемые изображения OnePlus 6 просочились в сеть в начале марта, а теперь прототип этого аппарата протестировали в AnTuTu.
Источник назвал результаты тестирования OnePlus 6 в AnTuTu «впечатляющими». По правде сказать, преувеличения в этих словах нет никакого: OnePlus 6 набрал 276 510 баллов, заняв таким образом первое место. Xiaomi Mi MIX 2S с результатом 273 741 расположился на втором, а Nubia Z19 с 271 674 баллами — на третьем. Все эти три смартфона работают на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 845. Для сравнения добавим, что долгожданный Samsung Galaxy S9 Plus на Exynos 9810 едва-едва смог преодолеть рубеж 235 000 баллов.
От OnePlus 6 ожидают еще более высокого экрана с нетипичным даже по современным меркам соотношением сторон 19:9, выемки в верхней части справа. Ранее считалось, что новинка будет похожа на модели OPPO R15 и OPPO R15 Dream Mirror. Основная камера в смартфоне разумеется будет сдвоенной, сенсоры расположатся вертикально по центру устройства. Сразу под ними разместится сканер отпечатков пальцев. Базовая модель получит 6 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Операционная система «из коробки» будет Android 8.0 Oreo.
Релиз OnePlus 6 ожидается в июне. Информации о его цене пока нет. Напомним, что в прошлом году ходили слухи, что цена на OnePlus 5 значительно вырастет по сравнению с моделью OnePlus 3T, но этого, к счастью, не случилось.
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