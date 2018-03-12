Samsung Galaxy S9+ обогнал iPhone X по скорости работы

Пользователь сравнил результаты скорости работы флагманов в режиме реального времени.

Новый флагманский аппарат от Samsung оказался быстрее конкурента от корпорации Apple . Об этом заявил аналитик под ником EverythingApplePro в видео на YouTube, посвященному сравнению скорости работы устройств.

Пользователь сравнивал телефоны, запуская на них одинаковые приложения и заставляя решать одинаковые задачи, а после фиксировал результаты на видео. Корейский телефон оказался быстрее.

На первом этапе исследования пользователь запускал приложение из постоянной памяти устройства, на втором — из оперативной. Результаты показали, что Samsung Galaxy S9+ решил поставленные задачи за 3 минуты 48 секунд, «яблочному» аппарату на это потребовалось 4 минуты 5 секунд.