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Samsung раскрыла даты релиза Android Oreo для своих смартфонов
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Samsung раскрыла даты релиза Android Oreo для своих смартфонов 

Android Insider 9 марта 2018
Фото: Android Insider
Турецкий офис Samsung Electronics запустил сайт, на котором опубликовал информацию о датах выхода финальных версий Android 8.0 Oreo для шести фирменных смартфонов. Несмотря на то что представленные данные, вероятно, характерны для самой Турции, они позволяют составить общее представление о сроках международного релиза.
Первым в списке Samsung значится Galaxy Note 8, который кое-где уже начал получать обновление. В качестве даты турецкого релиза указано 30 марта. Очевидно, примерно в то же время загрузить файл с Android Oreo смогут пользователи из других стран мира.
Galaxy S7 и S7 Edge, которые по ошибке производителя также начали было получать апдейт, официально обновятся 13 апреля, ровно через две недели после Galaxy Note 8. 25 мая, в свою очередь, состоится релиз Android Oreo для Galaxy A5, A7 и A3 2017 модельного года.
Ранее аналогичный апдейт получил Galaxy S8. Несмотря на длившийся в течение нескольких месяцев бета-тест, в финальной сборке обнаружилась серьезная недоработка. Владельцы обновленных смартфонов стали массово жаловаться на самопроизвольные перезагрузки. В связи с этим производитель был вынужден приостановить распространение обновления, возобновив его только через пару недель.
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