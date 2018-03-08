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Samsung Health поможет диабетикам вести правильный образ жизни
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Samsung Health поможет диабетикам вести правильный образ жизни 

Android Insider 8 марта 2018
Фото: Android Insider
Samsung Electronics совместно с терапевтической компании WellDoc и Американской ассоциацией диабетологов разработали специальную 12-недельную программу для больных диабетом. Она доступна в приложении Health владельцам смартфонов Galaxy, начиная с шестого поколения, и призвана помочь диабетикам улучшить состояние своего организма.
«Люди, страдающие от диабета, должны уделять пристальное внимание своему здоровью, следуя строгой диете и производя инсулиновые инъекции. Следование профилактической программе в рамках Samsung Health позволяет больным диабетом вести правильный образ жизни, постепенно улучшая свое состояние», — следует из материалов пресс-релиза.
Программа включает в себя обучающие видеоролики, интерактивные викторины, а также широкие возможности по контролю за физической активностью, потребляемой пищей и медикаментами. На основе полученных данных Samsung Health сможет делать выводы об уровне глюкозы в крови пользователя, предупреждая о необходимости увеличения или снижения дозировок продуктов с содержанием глюкозы.
Пока программа действует только на территории Соединенных Штатов, однако в случае успеха у пользователей география ее действия может быть существенно расширена. Обсудить новую инициативу Samsung можно в официальном Telegram-чате AndroidInsider.ru.
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