Samsung Health поможет диабетикам вести правильный образ жизни

Samsung Electronics совместно с терапевтической компании WellDoc и Американской ассоциацией диабетологов разработали специальную 12-недельную программу для больных диабетом. Она доступна в приложении Health владельцам смартфонов Galaxy, начиная с шестого поколения, и призвана помочь диабетикам улучшить состояние своего организма.

«Люди, страдающие от диабета, должны уделять пристальное внимание своему здоровью, следуя строгой диете и производя инсулиновые инъекции. Следование профилактической программе в рамках Samsung Health позволяет больным диабетом вести правильный образ жизни, постепенно улучшая свое состояние», — следует из материалов пресс-релиза.

Программа включает в себя обучающие видеоролики, интерактивные викторины, а также широкие возможности по контролю за физической активностью, потребляемой пищей и медикаментами. На основе полученных данных Samsung Health сможет делать выводы об уровне глюкозы в крови пользователя, предупреждая о необходимости увеличения или снижения дозировок продуктов с содержанием глюкозы.