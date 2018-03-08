Бенчмарк подтвердил характеристики OnePlus 6

Предстоящий OnePlus 6, выход которого ориентировочно состоится этим летом, вероятно, будет одним из самых производительных смартфонов 2018 года. Об этом сообщает AndroidCentral со ссылкой на результаты синтетического теста AnTuTu, полученные от надежных источников из отрасли.

На скриншотах видно, что производитель намерен оснастить новинку безрамочным дисплеем с соотношением сторон 19:9 и 8-ядерным процессором Snapdragon 845. Именно он позволяет OnePlus 6 набрать рекордные 276 тысяч баллов, превосходя даже грядущий Xiaomi Mi Mix 2S.

Если верить шпионским снимкам, на которых предположительно изображен OnePlus 6, смартфон получит стеклянно-металлический корпус и выемку в верхней части дисплея. Вполне возможно, что выемка является вынужденной мерой, поскольку будет включать в себя датчики распознавания лиц.

Оснащение смартфона корпусом с преобладанием стекла может служить косвенным намеком на возможную поддержку беспроводной зарядки. Несмотря на то что OnePlus на протяжении нескольких лет всячески открещивался от технологий беспроводной передачи электричества, нельзя исключать, что в этом году все изменится.

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