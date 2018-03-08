Финансовые показатели HTC худшие за последние 13 лет

HTC с 2014 года стремительно падает. Компания выпускает неплохие смартфоны. HTC U11 получился отличным по многим параметрам. Девайс имеет привлекательный софт, интересный внешний вид и материалы корпуса. Однако этого, вероятно, недостаточно, чтобы смартфоны компании продавались хорошо.

На мой взгляд, главная проблема заключается в ценообразовании и рекламе. Маркетинг у HTC откровенно слабый, а цены на смартфоны очень завышены. При этом вызывает вопросы оболочка, которая давно вышла из моды и не привлекает потребителей.

Доходы компании в феврале этого года составили 89,3 миллиона долларов, что на 23% ниже показателей января этого года и на 44% ниже показателей февраля 2017 года. HTC быстро и уверенно падает в бездну, как бы это печально ни звучало.

Причиной столь плохих показателей может стать отказ HTC от продажи смартфонов на территории США . Многие также говорят о дальнейшем падении в марте. Однако стоит ожидать скачка в апреле, когда стартуют продажи HTC U12, при этом еще до конца не ясно, сможет ли удивить нас флагман HTC.

Стоит отметить, что неплохи дела у VR-подразделения HTC, доход которого стабильно неплохой. Не так давно HTC завершила сделку с Google о продаже большей части своего мобильного бизнеса. Другими словами, HTC медленно покидает рынок смартфонов, и уже сложно рассматривать смартфоны данного бренда к покупке. Если раньше была надежда на возрождение, то сегодня четко понятно — ждать света в конце туннеля не стоит.

По материалам phonearena