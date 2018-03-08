Samsung пошла по пути Apple

Samsung намерена отказаться от гонки технологий, сосредоточившись на культивировании удобства своих продуктов для конечного потребителя, заявил старший вице-президент компании по промышленному дизайну Дон-Тэ Ли. По его мнению, инновации сегодня отошли на второй план, тогда как их место заняла парадигма комфорта.

Потребитель не должен раздумывать над тем, как работает та или иная функция, говорит Ли. «При разработке каждого продукта мы в Samsung делаем акцент на удобстве использования, чтобы потребитель мог отличить нашу продукцию от продукции конкурентов», — рассказал топ-менеджер. Компании потребовалось несколько лет, чтобы понять, насколько это важно.

Осознание необходимости перемен к руководству Samsung пришло после выхода Galaxy S5, который потребители всего мира сочли неудачной копией Galaxy S4. Этот момент можно считать переломным в судьбе компании, говорит Ли, поскольку именно тогда начались первые действия по переосмыслению фирменной линейки смартфонов.

Мы много экспериментировали, откровенничает Ли. Прежде всего планировалось изменить внешность продуктов, которые не привлекали людей так же, как продукция Apple . Тогда было решено облачить смартфоны в премиальный корпус из стекла и металла, а заодно и сделать процесс взаимодействия с ними проще. Так в смартфонах Galaxy появился сканер радужной оболочки.

Сегодня Samsung, окончательно найдя свой путь, постоянно работает над упрощением того, что прежде казалось чрезвычайно сложным. Современные смартфоны компании не только более технологичны, но и более удобны, чем их предшественники, а значит, способны привлечь гораздо больше потребителей. «Мы уважаем своего потребителя и работаем только для него», — подвел итог топ-менеджер.

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