iPhone 6 в России подешевел до 23 тысяч рублей

iPhone 6 с объемом памяти 32 ГБ в российской рознице подешевел до 23 тысяч рублей. Это показало собственное исследование AppleInsider.ru, проведенное при помощи независимой системы «Яндекс. Маркет». В процессе изучения учитывались только смартфоны, сертифицированные для продажи на территории Российской Федерации и имеющие официальную гарантию производителя. Снижение цен наблюдается в подавляющем большинстве торговых сетей России, в том числе «Эльдорадо», « М. Видео », «Связном», DNS и у операторов. Везде iPhone 6 на 32 ГБ стоит 22 990 рублей. Будем надеяться, что потребители разберут складские остатки быстрее, чем в действиях ритейлеров будут усмотрены признаки картельного сговора представителями Федеральной антимонопольной службы Обновленный iPhone 6 появился в российской рознице летом 2017 года по цене 25-27 тысяч рублей. Очевидно, инициатива Apple по возрождению модели, которая к тому моменту уже была снята с производства, связана с исчезновением с магазинных прилавков iPhone 5s. Новая «шестерка» получила увеличенный до 32 ГБ объем встроенного хранилища и разогнанную вдвое флеш-память. Обсудить перспективы iPhone 6 в 2018 году можно в официальном Telegram-чате AppleInsider.ru.