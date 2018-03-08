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Анонсированы mid-end и low-end GPU ARM Mali-G52 и Mali-G31
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Анонсированы mid-end и low-end GPU ARM Mali-G52 и Mali-G31 

MDDevice 8 марта 2018
Фото: MDDevice
Графическое ядро Mali-G51 для чипсетов категории mid-end было представлено около года назад, но большой популярности так и не снискало. Чип-мейкеры предпочитали использовать для своих SoC более производительные решения вроде G71/72. На днях ARM анонсировала преемника Mali-G51, GPU с названием Mali-G52. Кто знает, возможно именно это решение будет ожидать настоящий успех?
Mali-G52 обещает прирост производительности на 30% в сравнении с Mali-G51. Стоимость нового GPU окажется ниже старших решений серии G7x. Не стоит также упускать из виду, что энергоэффективность нового GPU на 15% выше. В новом Mali-G52 в 3,6 раза увеличилась скорость работы систем машинного обучения, что также нужно иметь в виду производителям, которые пока не используют возможности выделенных чипов для нейровычислений.
За один такт Mali-G52 научился обрабатывать два пикселя и два текселя. В зависимости от конфигурации, GPU может включать от одного до четырех GPU-ядер. Производительность вычислений в терафлопсах на ядро также выросла от 50% до 100%.
Помимо Mali-G52, ARM анонсировала GPU Mali-G31, основанное на Mali-G52, но имеющее только два GPU-ядра. Данное GPU обычно используется в микрокомпьютерах вроде Raspberry Pi. Были представлены и более специфичные GPU, предназначенные для кодирования и декодирования видео (Mali-V52) и рендеринга интерфейса (Mali-D51).
Напомним, что крупнейшим потребителем графики ARM является компания MediaTek. Qualcomm использует продукцию Adreno, а Apple с прошлого года перешла на графическую подсистему собственной разработки.
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