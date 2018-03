Сравнение Galaxy S9 и Galaxy S8: апгрейд для фото-фанатов

Является ли S9 настоящим обновлением?

На обратной стороне разница видна немного больше, а особенно Plus-версию можно отличить по новой двойной камере. В плане оснащения и производительности компания Samsung тоже делает очередной шаг вперед, но особые ожидания мы связываем все-таки именно с камерой. Больших изменений в продолжительности времени автономной работы здесь скорее всего не будет. Как только точные результаты измерений и испытаний будут готовы к публикации, мы эту статью актуализируем. Новую топовую модель вы можете увидеть на видео.

Galaxy S9 против Galaxy S8: сравнение

Мы уже смогли познакомиться с Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus, после чего рассказали о наших первых впечатлениях в подробном отчете о результатах практического тестирования. Конкретных лабораторных результатов у нас пока что нет, поэтому в данной статье до финальных испытаний сравниваем только оснащение Galaxy S9 (Plus) с таковым у Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus, которые уже были нами всеобъемлюще протестированы.

В плане дизайна компания Samsung практически ничего не изменила. Дисплей по-прежнему выполнен в сравнительно узком формате 18:9, по длинным сторонам закруглен и занимает большую часть передней поверхности. Это выглядит классно. По всей видимости, рамки на верхней и нижней сторонах минимально тоньше, чем у предшественников.

Если верить данным, предоставленным компанией Samsung, то спецификации остались такими же: дисплеи снова имеют диагонали 5,8 дюймов (Galaxy S9) и соответственно 6,2 дюйма (Galaxy S9 Plus), отображая контент в разрешении 2960х1440 пикселей. Очевидно, что светят они очень ярко, благодаря AMOLED-технологиям могут похвастать насыщенными цветами и предлагают очень хороший черный цвет. Лучше расположенный сканер отпечатка пальца

За несколько неудачное размещение сканеров отпечатка пальца у Galaxy S8 компания Samsung выслушала большое количество критических замечаний. В Galaxy S9 данная проблема решена: здесь сканер отпечатка пальца находится под камерой, где является легко досягаемым. Особенно от этого выигрывает Plus-версия, так как она длиннее. К сожалению, производитель пока еще отказывается от использования сканера отпечатка пальца, скрытого под панелью экрана. 3,5-мм классический аудиоразъем для подключения кабельных наушников снова на месте.

Также непосредственно к старту продаж в наличии имеется версия с поддержкой функции Dual-SIM, оснащенная «гибридным» слотом: это означает, что пользователь может вставлять в него не только вторую SIM-карту, но и карту памяти стандарта Micro-SD. Только такие операторы, как Vodafone и 1&1 изначально будут продавать исключительно «односимочные» версии.

Все модели, между прочим, прибывают на полки магазинов, имея даже в базовой комплектации номинальные 64 Гбайт встроенной памяти. Но для Galaxy S9 Plus компания Samsung на выбор может предложить и версию с накопителем емкостью 256 Гбайт. Кроме того, у него и оперативная память побольше, чем у обычного S9 и обоих предшественников, то есть 6 Гбайт вместо прежних 4 Гбайт. Впрочем, в повседневной эксплуатации особой разницы по этому параметру вы скорее всего не заметите.

Нельзя не упомянуть о том, что S9, как и S8, является водонепроницаемым в соответствии со стандартом IP-68. Зато в новинку здесь — стереодинамики с Dolby-Atmos-поддержкой, которые являются явным шагом вперед по сравнению с просто моно-динамиком Galaxy S8. Кто захочет, тот может во время просмотра фильмов наслаждаться даже виртуальным Surround-звуком. Он звучит чисто, но басы немного слабоваты. Мы предпочитаем наушники. Камера с новыми функциональными возможностями

Самые большие усовершенствования должны относиться к камере. Компания Samsung продолжает делать ставку на матрицу с 12-мегапиксельным разрешением, что для мобильных фото-камер вполне нормально. Однако, на этот раз в распоряжение пользователей поступает изменяемая диафрагма, которая при дневном освещении открыта меньше (f/2.4), а при сумеречном — больше (f/1.5), что является до сих пор самым большим «открытием» в мобильных телефонах. По нашим данным, в настоящее время нет других смартфонов с изменяемой блендой.

Благодаря такой «гибкости» компания Samsung обещает дневные снимки с большей глубиной резкости, а также сумеречные фотографии с меньшими шумами и более высокой детализацией. Galaxy S8 имеет фиксированную бленду f/1.7 и делает в целом очень хорошие снимки, которые, однако, при недостаточно хорошем освещении уступают результатам работы камер таких смартфонов, как HTC U11 и Google Pixel 2. Покорятся ли компании Samsung новые стандарты в этой области, должны показать результаты наших лабораторных тестов.

Кроме того, в отличие от Galaxy S8 Plus, Galaxy S9 Plus выпускается теперь с двойной камерой, которая унаследована им от Galaxy Note 8. Благодаря этому можно делать снимки с эффектом нечеткости заднего плана и без особых потерь использовать двукратное увеличение. Вторая камера имеет меньшую диафрагму (f/2.4), но тоже может похвастать наличием оптической стабилизации — это у двойных камер является редкостью. Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus с супер-замедленной видеосъемкой

В отличие от Galaxy S8, на этот раз компания Samsung привязала маленький и особенно быстрый модуль памяти (DRAM) непосредственно к чипу камеры, что позволяет Galaxy S9 вести съемку коротких видео-клипов в HD-разрешении со сказочной скоростью до 960 кадров в секунду.

Продолжительность съемки в данном случае ограничена 0,2 секунды, которые при 32-кратном замедлении (то есть чрезвычайно медленно) воспроизводятся приблизительно за 6 секунд. Это уже знакомо нам по мобильным телефонам компании Sony со времен Xperia XZ Premium — а вот актуальная модель, Xperia XZ2, например, поднимает разрешение уже до Full-HD.

Кроме того, здесь есть так называемые AR Emoji — то есть анимированные персонажи, которые можно оживлять собственной мимикой. Это забава «à la Animoji» от Apple , которая во время первой проверки показалась нам не самой убедительной, поскольку анимация на наш вкус недостаточно естественная и не очень реалистична. Неизвестно также, получит ли AR Emoji и Galaxy S8. Так как компания Samsung не установила там никакой новой техники для сканирования, в нашем понимании такая функция будет доступна только после апгрейда. Exynos 9810: значительно больше процессорной мощности?

Относительно производительности Galaxy S9 (Plus) мы должны, по последним сведениям от Anandtech, успевшим запустить бенчмарки на предсерийном устройстве, поставить довольно много вопросительных знаков.

В принципе, новый Exynos 9810 в Galaxy S9 имеет все предпосылки для того, чтобы существенно поднять уровень производительности по сравнению с предшествующими моделями. На это указывают, в частности, Geekbench-оценки. Особенно сильна здесь Single-Core-производительность, которая относительно Exynos 8895 в Galaxy S8 прибавила в скорости от 80 до 120 процентов — это очень много.

Однако, прирост графической мощности оказывается меньше, чем ожидалось, и в зависимости от вида теста по сравнению с прошлогодней моделью составляет всего лишь от 7 до 17 процентов.

Самой большой проблемой в предварительных тестах мы видим то, что «чистая» производительность процессоров не всегда полностью «перетекает» в производительность повседневную. По крайней мере, именно на это указывают результаты PC-Mark-бенчмарка: здесь Galaxy S8 располагается повыше Galaxy S9 довольно часто.

Возможно, у проверяемой нами предсерийной версии устройства еще отсутствует окончательная настройка системы, может быть, нужен апдейт PCMark для Android, а есть и такая вероятность, что все оценки останутся прежними, что будет настоящим разочарованием.

Все вопросы снимет тестирование серийного устройства. Во время первого знакомства Galaxy S9 не проявил ничего необычного и никаких недостатков. На команды он реагировал очень расторопно, однако, проверить производительность более детально мы еще не смогли.

Емкость аккумуляторов компания Samsung менять не стала. Здесь по-прежнему выделены батареи емкостью 3000 мАч для Galaxy S9 и 3500 мАч для Galaxy S9 Plus. При этом Galaxy S8 во время наших «онлайн»-тестов на выносливость достиг хорошей отметки в 9 часов 47 минут.

Galaxy S8 Plus со своими очень хорошими 11 часами 17 минутами выступил еще лучше. Продолжительность процесса зарядки у обоих устройств составляет приблизительно 2 часа — аналогично хорошие результаты мы ожидаем увидеть и в исполнении S9 (Plus). Менять или нет?

Подводя итоги, можем сказать, что хотя Galaxy S9 (Plus) является скорее скучноватым апгрейдом относительно Galaxy S8, но если обещания компании Samsung окажутся выполненными, то новая модель по крайней мере любителям фотографии сможет предложить довольно много.

Для кого качество снимков не является критически важным, тот может без проблем оставаться пользователем Galaxy S8. Даже у владельцев Galaxy S7 также скорее всего необходимости в обмене смартфона возникнуть не должно и, по нашим оценкам, они спокойно могут дожидаться выхода S10. Разве что им захочется почти безрамочный дисплей.

Galaxy S9 к моменту выхода на рынок оценивается примерно в 56 000 руб., за Galaxy S9 Plus компания Samsung попросит 67 000 руб. Предшественники по состоянию на март 2018 года стоят на 22 000 рублей дешевле: кто сделает выбор в пользу Galaxy S8, тот должен приготовить около 36 000 рублей, а за Plus-версию S8 придется выложить около 38 000 рублей.

Сравнение: Galaxy S9 vs. Galaxy S8 —

Galaxy S9 Galaxy S8 Galaxy S9 Plus

Galaxy S8 Plus Дисплей

5,8-дюймовый, 2960×1440 пикселей, 570 ppi, OLED

5,8-дюймовый, 2960×1440 пикселей, 570 ppi, OLED

6,2-дюймовый, 2960×1440 пикселей, 530 ppi, OLED

6,2-дюймовый, 2960×1440 пикселей, 530 ppi, OLED Процессор

Exynos 9810

(4x Exynos M3, до 2,7 ГГц + 4 Cortex A55, до 1,7 ГГц)

Exynos 8895

(4x Exynos M2, до 2,3 ГГц + 4 x Cortex A53, до 1,7 ГГц)

Exynos 9810

(4x Exynos M3, до 2,7 ГГц + 4 Cortex A55, до 1,7 ГГц)

Exynos 8895

(4x Exynos M2, до 2,3 ГГц + 4 x Cortex A53, до 1,7 ГГц) Камера

12 Мпикс, изменяемая бленда (f/2.4, f/1.5), супер-замедленная съемка на скорости до 960 кадров в секунду, размер пикселей — 1,4 мкм, оптический стабилизатор изображения / фронтальная: 8 Мпикс

12 Мпикс, фиксир. бленда (f/1.7), размер пикселей — 1,4 мкм, оптический стабилизатор изображения / фронтальная: 8 Мпикс

12 Мпикс, изменяемая бленда (f/2.4, f/1.5), супер-замедленная съемка на скорости до 960 кадров в секунду, размер пикселей — 1,4 мкм, двойная камера, двойной оптический стабилизатор изображения / фронтальная: 8 Мпикс

12 Мпикс, фиксир. бленда (f/1.7), размер пикселей — 1,4 мкм, двойная камера, двойной оптический стабилизатор изображения / фронтальная: 8 Мпикс Аккумулятор

3.000 мАч, быстрая зарядка, беспроводная зарядка

3.000 мАч, быстрая зарядка, беспроводная зарядка

3.500 мАч, быстрая зарядка, беспроводная зарядка

3.500 мАч, быстрая зарядка, беспроводная зарядка Память

64 Гбайт, 4 Гбайт оперативной памяти, слот для карт памяти стандарта Micro-SD 64 Гбайт, 4 Гбайт оперативной памяти, слот для карт памяти стандарта Micro-SD 64 Гбайт / 256 Гбайт, 6 Гбайт оперативной памяти, слот для карт памяти стандарта Micro-SD 64 Гбайт, 4 Гбайт оперативной памяти, слот для карт памяти стандарта Micro-SD Интерфейсы

LTE 1,2 Гбит/с, AC-WLAN, Bluetooth 5.0, USB-3.1-Typ-C, 3,5-мм аудиоразъем

LTE 1,0 Гбит/с, AC-WLAN, Bluetooth 5.0, USB-3.1-Typ-C, 3,5-мм аудиоразъем

LTE 1,2 Гбит/с, AC-WLAN, Bluetooth 5.0, USB-3.1-Typ-C, 3,5-мм аудиоразъем

LTE 1,0 Гбит/с, AC-WLAN, Bluetooth 5.0, USB-3.1-Typ-C, 3,5-мм аудиоразъем ОС Android 8 Android 8 (через апдейт)

Android 8 Android 8 (через апдейт) Особенности

водонепр. (IP68), гибридный слот Dual-SIM, стерео-динамики

водонепр. (IP68)

водонепр. (IP68), гибридный слот Dual-SIM, стерео-динамики

водонепр. (IP68) Размеры, вес 147,7 x 68,7 x 8,5 мм (163г)

148,9 x 68,1 x 8,0 мм (155г)

158,1 x 73,8 x 8,5 мм (189г)

159.5 x 73.4 x 8.1 мм (173г) Стоимость

56 000 руб. (начальная цена)

36 000 руб. (по состоянию на март 2018 года)

от 67 000 руб. (начальная цена)

HTC U11 против Galaxy S8: Samsung почти побеждена Фото: компании-производители, Chip.de