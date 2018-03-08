Почему MacBook Pro так легко поцарапать и помять?

Принято считать, что у ноутбуков Apple практичный металлический корпус, который остается в первозданном виде годами. Но мой опыт доказывает обратное — даже при бережном использовании уже через пару лет любой MacBook можно на свалку.

Через 2 года интенсивного использования мой MacBook Pro 2015 заметно устал. Его углы покрылись сколами, а грани черными точками и даже вмятинами. Еле продал на вторичном рынке — похоже, новый владелец просто плюнул на внешний вид устройства.

В тему: Через 2 года после покупки мой MacBook выглядит ужасно

Свой новый MacBook Pro 2017 года использую еще более бережно, но за 2 месяца и на его углах неожиданно появились сколы. У меня такое ощущение, что он царапается буквально об воздух.

Через 2 года мой MacBook Pro ’15 заметно устал

Вместе с этим MacBook Pro я постоянно использовал конверт из толстой кожи, который мне шили на заказ. А в поездки он отправлялся только в специальном противоударном кейсе Urban Armor Gear.

Но даже это его не спасло. За два года интенсивного использования на его гранях появились странные выемки, которые неприятно врезались в руку при работе. Самым уязвимым оказалось место под правой ладонью при наборе текста.

А еще его корпус покрылся черными точками неизвестного происхождения. Они не чувствовались на ощупь, но резали глаз.

Тогда в комментариях вы сказали мне, что все дело во влаге на руках, которая стала причиной эрозии. Но они у меня обычно сухие, поэтому это вряд ли.

А вот происхождение вмятины слева от клавиатуры мне известно. Рюкзак с ноутбуком упал с переднего пассажирского сиденья при резком торможении, и она сразу стала верным спутником этого устройства.

Мне интересно, почему она именно на внутренней части под закрытой крышкой ноутбука, но сегодня это уже не так важно.

Первые сколы нашли MacBook Pro ’17 за 2 месяца

Новенький MacBook Pro 2017 с Touch Bar приехал ко мне за пару дней до Нового года. Радости не было предела — компактный, в новом модном цвете, с интересной сенсорной полоской. Главное — только из коробки, до меня его никто даже не трогал.

Через неделю после покупки и до сегодняшнего дня он ездил в специальном мягком отделении рюкзака в не менее мягком чехле. Не был со мной на пляже или в других экстремальных условиях. Я практически сдувал с него пылинки.

Тем не менее, на его углах уже есть сколы, происхождение которых мне неизвестно. Его не били и старались лишний раз вообще не доставать.

Прямо сейчас смотрю на одну заметную и пару небольших коцок на углу верхней крышки ноутбука.

Не хочу выглядеть нытиком, но мне действительно непонятно, откуда они взялись. Наверное, в моем воздухе летают какие-то абразивные частицы, которые его втихую подтачивают — у меня нет другого объяснения.

Для защиты я использую мощный кожаный конверт

Для защиты нового MacBook Pro я использую конверт из телячьей кожи черного цвета с подложкой из войлока толщиной 0,5 см. По идее в таком ноутбук должно быть не страшно даже на асфальт бросить. Но нет.

Самые защищенные части — боковые грани устройства. Дело в том, что здесь как раз проходит прошивка чехла, поэтому запас для амортизации не меньше 4-5 мм.

В таком чехле углы ноутбука случайно повредить слишком сложно. Если бы в нем были камни, то это стало бы возможно, но ничего такого внутри нет.

Кстати, этот чехол по моим меркам шили в небольшой частной кожевенной мастерской без громкого имени. Цена вопроса — около 3,5 тыс. руб. Брендовые аналоги обычно до 2-3 раз дороже.

A этому ASUS с металлической крышкой все равно

У меня есть резервный ноутбук компании ASUS, который можно использовать для работы, если с основным что-то случится. Вообще, на нем уже должен быть Хакинтош, но у меня пока не дошли руки.

Ему не меньше 5-ти лет, но его металлическая верхняя крышка выглядит идеально. При этом пылинки с него никто не сдувает — он пару раз даже падал с высоты журнального столика — ни одной царапины.

Неужели здесь используется более качественный металл или пластиковые части устройства просто амортизируют удары?!

Мне кажется, что вопрос именно в острых углах. Их куда проще повредить даже при небольшом ударе — площадь соприкосновения с препятствием минимальна, вот и получаем сколы.

Во многих моделях других производителей все иначе, углы закруглены или срублены — так практичней. Поэтому и это устройство в полном порядке.

Вопрос знатокам: что же я все-таки делаю не так?

Получается, что Apple делает ставку именно на внешний вид, а не практичность, и с дизайном у компании все определенно круто. Тем не мене, описанные в статье нюансы сильно портят впечатление от длительного использования.

Быть может, пора закруглить все углы?!

Хочу услышать ваше мнение. Неужели у меня руки не из правильного места, или мне нужно просто не обращать внимания на подобные боевые шрамы? Пока они меня просто выводят из себя.