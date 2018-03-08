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Чехол для iPhone с кнопочным тетрисом
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Чехол для iPhone с кнопочным тетрисом 

Techdiver 8 марта 2018
Фото: Techdiver
Казалось бы, нет здесь ничего особенного, но у тех, кому довелось порубиться вот в такие штуки, сердечко немножко екает.
Да-да, Wanle Gamers Console For iPhone — это простое и практичное решение, которое превращает ваш iPhone в полноценную винтажную игровую консоль с аналоговыми кнопками и классическими играми типа тетриса, змейки, формулы 1, да еще и надежно защищает корпус смартфона от повреждений.
Чехол, который выпускается для iPhone 6, 6s, 6plus, 7, 7plus, 8, 8plus и X, продается за 34 доллара.
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