Xiaomi представила свой самый неожиданный умный гаджет

Компания Xiaomi очень сильно любит радовать своих поклонников все новыми и новыми, порой весьма неожиданными устройствами. Вот, например, на этот раз китайский разработчик презентовал гаджет с говорящим названием Smart Toilet Cover, представляющий собой крышку для унитаза, в которую встроено сразу несколько смарт-функций.

Здесь есть биде, да не простое, а с регулировкой уровня напора и направления струи, отдельным «женским» режимом пониженной интенсивности и функцией массажа. Причем струя воды ещё и автоматически подогревается до комфортной температуры. Есть подогрев и самого сиденья, имеющий 4 температурных уровня. Следующая функция — плавное закрывание, благодаря которому вас больше не потревожит звук бухнувшейся крышки. Имеется и ночная подсветка с функцией обеззараживания ультрафиолетом. Устройство уже поступило в продажу. Его можно купить в том числе и на Aliexpress по цене 18 698 руб.

Источник: Xiaomi

Фото: Xiaomi Опрос: Как вы относитесь к продукции бренда Xiaomi? Отличные гаджеты по хорошей цене! Хорошие гаджеты, но цены для китайца великоваты Гаджеты как гаджеты, не лучше других Так себе техника, не конкурент Samsung Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Xiaomi представила мощное зарядное устройство с шестью портами

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