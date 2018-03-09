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Раскрыты дата выхода и цена нового iPad Pro
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Стала известна дата выхода и цены нового iPad Pro 

ТК «Звезда» 9 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Apple может представить новый iPad Pro в начале лета.
СМИ узнали дату презентации нового iPad Pro со встроенным в него сканером лица Face ID и другими особенностями от iPhone X.
Как сообщает издание MacRumors, Apple представит планшет на конференции WWDC 2018, которая пройдет в первых числах июня этого года. Вместе с iPad Pro компания покажет операционную систему iOS 12.
Ожидаемая цена на 10,5-дюймовый iPad Pro будет начинаться от $649, а на 12,9-дюймомую модель — от $799. В обоих случаях речь идет о базовых конфигурациях только с поддержкой Wi-Fi.
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