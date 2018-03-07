20 шикарных мелочей с AliExpress, Amazon (и России)

20 шикарных мелочей с AliExpress, Amazon (и России) Бывает, что хочется порадовать себя чем-нибудь новеньким, гаджетом, аксессуаром или просто прикольной штукой, но времени на долгие поиски нет.

Мы сделали все за вас — нашли несколько любопытных штук с разных интернет-площадок и собрали в данной подборке.

В тему: 20 лучших наушников из России, с AliExpress и Amazon

1. Зарядный док AhaStyle

Минималистичная док-станция для одновременной зарядки iPhone, Apple Watch и AirPods станет настоящим украшением любого рабочего места.

Купить на Amazon: 16 долларов (доставка в РФ)

2. Ручка-мультитул BellFyd

Фонарик, открывашка, множество отверток, пилочек и ключей. Это лишь малая часть того, что есть внутри нафаршированной шариковой ручки.

Купить на Amazon: 16 долларов (доставка в РФ)

3. Аксессуары Kutop для Apple Pencil

Комплект практичных штук для недешевого стилуса Apple. Есть небольшое крепление, помогающее не потерять колпачок от устройства и удобный чехол для транспортировки вместе с iPad.

Купить на Amazon: 7 долларов (доставка в РФ)

4. Крепления Silicone Maid для AirPods

Чтобы не потерять беспроводные наушники, можно установить подобное крепление на сумку, прицепить на одежду и даже на ремешок наручных часов.

Купить на Amazon: 11 долларов (доставка в РФ)

5. Удобная зарядка COZOO

Зарядное устройство на 3 USB порта с удобным креплением под столом. Есть специальные подставки для заряжаемых гаджетов, чтобы они не занимали место на столе.

Купить на Amazon: 23 доллара (доставка в РФ)

6. Набор кабелей Lightning от Cablex

Сразу пять кабелей для iPhone и iPad в комплекте. Три 90-сантиметровых, один длиной 1.8 метра и один гигантский 3-метровый. Хватит на всю квартиру или офис.

Купить на Amazon: 13 долларов (доставка в РФ)

7. Подставка elago для Apple Watch

Небольшой настольный док совместим со всеми моделями умных часов Apple. Теперь во время зарядки гаджет будет похож ни миниатюрный олдскульный Mac.

Купить на Amazon: 10 долларов (доставка в РФ)

Важно: доставить товары с Amazon в Россию поможет сервис посредников. Товар примут в США и перевезут в Россию. Останется забрать посылку около дома.

8. Портативная колонка JBL Flip 4 Одна из лучших портативных колонок на рынке. Стереозвук, до 10 часов воспроизведения музыки и защита от попадания влаги по стандарту IPX7. Встроенная технология JBL Connect+ позволяет объединить несколько колонок для одновременного воспроизведения.

Купить в re:Store: 5 990 руб.

9. Wi-Fi роутер Kingston MobileLite Wireless G3 с батареей

Многофункциональная штука позволяет раздавать проводной интернет по Wi-Fi, умеет без проводов подключать к iPhone карты памяти и флешки, в случае необходимости сможет подпитать разряжающийся девайс.

Имеет встроенную батарею емкостью 5 400 мАч.

Купить в re:Store: 2 990 руб.

10. Зарядный кейс Mophie Power Capsule для наушников

Устройство для переноски беспроводной гарнитуры со встроенным аккумулятором на 1 400 мАч. Хватит для зарядки любых беспроводных наушников.

Купить в re:Store: 2 990 руб.

11. Автомобильная зарядка Aukey CC-Y7 Компактное зарядное устройство с парой портов: USB-A и USB-C. Есть поддержка быстрой зарядки.

Купить в re:Store: 1 990 руб.

12. Универсальное крепление Deeper для смартфона

Подойдет для большинства современных смартфонов и фаблетов. Можно установить на раму, руль или любую трубу. Хоть на спиннинг крепи.

Быстро устанавливается и снимается, смартфон крепится за считанные секунды в любой ориентации.

Купить в re:Store: 1 490 руб.

13. Стикер-очиститель экрана AM Lab Mist

Компактный баллончик с чистящей жидкостью и распылителем. Для очистки применяется сам стикер из специальной мягкой ткани.

Можно чистить экраны компьютеров, смартфоны, планшеты и телевизоры.

Купить в re:Store: 1 090 руб.

14. Беспроводной microSD адаптер

Эта штука позволяет превратить любую старую технику в беспроводную. Можно установить в старый медиаплеер, фото— или видеокамеру и даже в телевизор через USB-переходник.

Теперь получится сбрасывать на карту файлы прямо с компьютера или смартфон либо копировать с карточки отснятые материалы.

Купить на AliExpress: 1 043 руб.

15. Подставка/USB-хаб Orico

Многофункциональное приспособление для всех владельцев ноутбуков. Можно увеличить количество портов, превратить USB Type-C в несколько USB-A, установить комфортный угол наклона клавиатуры и улучшить вентиляцию корпуса.

Купить на AliExpress: 815 руб.

16. Компактный рюкзак Xiaomi

Удобный складной рюкзак объемом 20 литров. Выполнен из влагоотталкивающей ткани, имеет несколько вариантов верхней застежки, при необходимости складываается и занимает минимум места.

Купить на AliExpress: 756 руб.

17. Мощная зарядка Topk L Зарядное устройство с четырьмя USB-портами. Может суммарно выдавать до 4.4А. В корпус встроен ночник с регулируемой яркостью свечения. Пригодится как дома, так и в поездке.

В комплекте есть переходник под европейские розетки.

Купить на AliExpress: 559 руб.

18. Чехол-органайзер для iPhone

Оригинальный чехол с универсальным карманом. В нем можно переносить купюры, пластиковые карты, пропуска или визитки. Еще чехол позволяет удобно хранить гарнитуру и быстро упаковывать её для переноски.

Любая пластиковая карта превращает чехол в удобную подставку для смартфона.

Купить на AliExpress: 340 руб.

19. Универсальный геймпад Ipega для iPhone

Джойстик со специальным креплением подойдет для большинства смартфонов, планшетов или фаблетов. Есть множество настраиваемых клавиш, курков и стиков.

Купить на AliExpress: 1 631 руб.

Удачных покупок!

P. S. Очень советую кабели Lightning и прочие аксессуары Amazon из этой подборки.