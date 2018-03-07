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Samsung купила ИИ-стартап для улучшения Bixby
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Samsung купила ИИ-стартап для улучшения Bixby 

Android Insider 7 марта 2018
Фото: Android Insider
Bixby — голосовой ассистент Samsung. Компания активно продвигает технологию и не забывает добавлять кнопки вызова помощника на флагманские смартфоны. В будущем функциональность Bixby улучшится. В этом помогут наработки стартапа Kngine.
Samsung выкупила 100 процентов акций стартапа, сообщает Sammobile. Таким образом компания стала обладателем созданного Kngine поискового механизма на базе искусственного интеллекта. Он понимает запросы и ищет нужные файлы или выполняет соответствующее действие.
Движок анализирует содержимое веб-страниц, корпоративных документов, книг и сборников часто задаваемых вопросов для набора биологически правдоподобных знаний. Таким образом интеллект действует по примеру человеческого мозга.
Сначала он принимает запрос, а затем разбивает его на несколько подзапросов и зависимостей для создания плана решения. После этого происходит поиск внутри объёмной базы данных.
Сумма сделки не раскрывается. Обсудить перспективы и нынешнее состояние Bixby можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.
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