Samsung купила ИИ-стартап для улучшения Bixby

Bixby — голосовой ассистент Samsung. Компания активно продвигает технологию и не забывает добавлять кнопки вызова помощника на флагманские смартфоны. В будущем функциональность Bixby улучшится. В этом помогут наработки стартапа Kngine.

Samsung выкупила 100 процентов акций стартапа, сообщает Sammobile. Таким образом компания стала обладателем созданного Kngine поискового механизма на базе искусственного интеллекта. Он понимает запросы и ищет нужные файлы или выполняет соответствующее действие.

Движок анализирует содержимое веб-страниц, корпоративных документов, книг и сборников часто задаваемых вопросов для набора биологически правдоподобных знаний. Таким образом интеллект действует по примеру человеческого мозга.

Сначала он принимает запрос, а затем разбивает его на несколько подзапросов и зависимостей для создания плана решения. После этого происходит поиск внутри объёмной базы данных.

Сумма сделки не раскрывается. Обсудить перспективы и нынешнее состояние Bixby можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.