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Новые QLED–телевизоры от Samsung сливаются со своим окружением словно хамелеоны
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Новые QLED–телевизоры от Samsung сливаются со своим окружением словно хамелеоны 

TechCult 9 марта 2018
Фото: TechCult
Презентация новой флагманской линейки QLED-телевизоров от Samsung состоялась в Нью-Йорке. Новинки порадовали и приятно удивили наличием всевозможных «наворотов», среди которых взаимодействие со смартфонами, система «невидимого подключения» и еще ряд функций, изменяющих привычное восприятие домашнего телевизора. В частности, режим Ambient предоставляет пользователям доступ к самым свежим новостям, сводкам погоды или показывать ситуацию на дорогах, когда телевизор выключен. Одновременно он может имитировать настенный узор позади телевизора, буквально сливаясь с ним.
Заслуживает внимания и новая система невидимого подключения, представляющая собой единый кабель с функциями питания и передачи данных длиной 5 и 15 метров. Кабели позволяют устанавливать телевизор в любом месте, не создавая путаницы с проводами. Настройку теперь можно проводить со смартфона с помощью специального приложения.
В телевизорах предусмотрен специальный интеллектуальный режим, определяющий картинку и представляющий ее в лучшем виде. При подключении игровой консоли немедленно активируется игровой режим.
В QLED-телевизорах задействован виртуальный помощник Bixby. С его помощью, к примеру, трансляцию фильма со смартфона можно перенести на телевизор, а также управлять аппаратом с помощью голосовых команд.
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