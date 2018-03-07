Обзор игрового монитора AOC AGON AG271UG

Дизайнерские и технологические навороты делают геймерские мониторы дорогими. Скорее даже неоправданно дорогими. Поэтому, если производители не хотят потерять много денег, важно не просто впихнуть в девайс все самые актуальные технологии, но и подумать о множестве нюансов. Например, кто вообще купит такую навороченную периферию? Будут ли геймеры пользоваться всеми фишками? Соответствие трендам всегда радует, но приятное соотношение цены и качества будет куда уместнее. То же касается и четкого упора на конкретную аудиторию. Судя по ценнику и возможностям игрового монитора AG271UG, компания AOC рассчитывает на тех, кто хочет войти в 4К-мир и не разориться. Выясняем, соответствует ли реальность нашим предположениям.

Технические характеристики:Диагональ: 27”Панель: IPSРазмер дисплея: 596.74 x 335.66 ммСоотношение сторон: 16:9Яркость: 300 cd/m²Контраст: 1000:1Углы обзора: 178/178 ºВремя отклика: 4 мсЧастота обновления: 60 ГцРазрешение: 3840х2160Тип подсветки: WLEDПоддержка FlikcerFree: ДаПоддержка NVIDIA G-Sync: ДаМощность встроенных динамиков: 2 ВтЭнергопотребление в работе: 50 ВтКомплектация: диск с драйверами, внешний блок питания, силовой кабель, аудио кабель (3.5 мм), VESA крепление, HDMI кабель, DisplayPort кабель, USB 3.0 кабель. Средняя цена: 40000 рублейДизайн и эргономика

AOC удачно совместила строгость и агрессивность, что понравится тем, кто ищет игровую модель без откровенного выпендрежа. Тут нет дизайнерских фишек ради дизайнерских фишек — только красота гармонирующая с практичностью. Например, ключевой геймерский элемент внешности заключается в красной V-образной панели, на которую выведена большая часть разъемов, а также крепится ножка подставки или крепление VESA.

С эргономикой у AG271UG все хорошо. Благодаря регулируемой на 130 мм высоте положения монитора, девайс подходит для разных форматов столов: от стандартных открытых до геймерских с полками и перекладинами. Из приятных мелочей: высоту можно отрегулировать так, чтобы поставить перед монитором фигурки, вплоть до 26-сантиметрового размера, а еще возможно повесить наушники на выдвижную перекладину. Монитор поворачивается в стороны на 20 градусов, а также наклоняется от -3.5 до 21.5 градуса.

Справа, рядом с держателем наушников, расположены два USB 3.0 порта и два 3.5 мм разъема для подключения наушников и микрофона. Справа же, внизу, расположились элементы управления. Пользоваться ими комфортно, но мы все же хотели бы видеть пятипозиционный джойстик. Он давно себя зарекомендовал, как наиболее легкий и приятный в использовании.

Меню управления

Настройки разделены на четыре раздела, содержащих не взаимосвязанные параметры. В первом находятся настройки цвета и скорости матрицы. Во втором — расширенные настройки цвета. В третьем — параметры окна. В четвертом — всевозможные ситуационные вещи, например, включение и отключение зарядки через USB.

Тестирование

Для своей цены AG271UG хорош возможностями. По равномерности подсветки он, безусловно, один из лучших среди моделей схожего ценника и возможностей. Значением максимальной яркости монитор, увы, уступает многим: его 299 кд/м2 против 382 кд/м2 у Acer GN246HL и 364 у Samsung С49HG90. По охвату цветового пространства sRGB его никто не превосходит (лишь сравнивается), а вот по охвату цветового пространства RGB девайс уступает лишь парочке конкурентов. Максимальные углы обзора по вертикали у AG271UG наилучшие, а по горизонтали — средние. Впрочем, обычный геймер вряд ли заметит разницу. При повороте картинка малость теряет в контрастности, но в целом остается насыщенной и качественной.

Заключение

По качеству сборки (ничто не скрипит и не люфтит) и соотношению цены/качестве AOC AGON AG271UG — просто «агонь»! За вменяемые деньги 27-дюймовая модель предлагает IPS-матрицу, 4К-разрешение, G-Sync и гибкость в размещении на столе благодаря регулируемой высоте, что делает AG271UG одним из самых приемлемых вариантов для перехода с Full HD на 4К.

Достоинства:Адекватная цена за 27” и 4КХорошая картинкаРавномерная подсветкаКачественная сборкаНедостатки:Низкая максимальная яркостьСредние максимальные углы обзора по горизонтали