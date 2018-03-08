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Xiaomi подтвердила дату анонса Mi Mix 2s
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Xiaomi подтвердила дату анонса Mi Mix 2s 

Android Insider 8 марта 2018
Фото: Android Insider
Вчера Xiaomі Mi Mix 2s показали на шпионском снимке. Смартфон предположительно получит двойную камеру с вертикальной ориентацией — как у iPhone X. В центре задней крышки расположится сканер отпечатков пальцев. Подробные утечки свидетельствуют о приближении презентации, которую накануне подтвердили сотрудники компании.
Xiaomi опубликовала анонс в социальных сетях, сообщает Android Authority. Смартфон представят 27 марта в Шанхае, что совпадает с ранними слухами.
Mi Mix 2s станет обновлением Mi Mix 2 с заметно улучшенным железом. От смартфона ждём как минимум Snapdragon 845, благодаря которому модель набрала 273 тысячи очков в тесте AnTuTu.
Дисплей окажется безрамочным с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160 х 1080 пикселей. Модель будет доступна в версиях на 64, 128 и 256 ГБ встроенной памяти.
До анонса остаётся меньше трёх недель. Обсудить перспективы смартфона можно в официальном Телеграм-чате AndroidInsider.
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