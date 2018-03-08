Xiaomi подтвердила дату анонса Mi Mix 2s

Вчера Xiaomі Mi Mix 2s показали на шпионском снимке. Смартфон предположительно получит двойную камеру с вертикальной ориентацией — как у iPhone X. В центре задней крышки расположится сканер отпечатков пальцев. Подробные утечки свидетельствуют о приближении презентации, которую накануне подтвердили сотрудники компании.

Xiaomi опубликовала анонс в социальных сетях, сообщает Android Authority. Смартфон представят 27 марта в Шанхае , что совпадает с ранними слухами.

Mi Mix 2s станет обновлением Mi Mix 2 с заметно улучшенным железом. От смартфона ждём как минимум Snapdragon 845, благодаря которому модель набрала 273 тысячи очков в тесте AnTuTu.

Дисплей окажется безрамочным с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160 х 1080 пикселей. Модель будет доступна в версиях на 64, 128 и 256 ГБ встроенной памяти.

До анонса остаётся меньше трёх недель. Обсудить перспективы смартфона можно в официальном Телеграм-чате AndroidInsider.