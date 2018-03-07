Ещё
Названы лучшие смартфоны для селфи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы лучшие смартфоны для селфи 

Chip.ru 7 марта 2018
Фото: Chip.ru
Роскачество продолжает радовать россиян своими необычными рейтингами качества смартфонов. На этот раз были названы аппараты, которые лучше остальных умеют снимать селфи. Лидером неожиданно стал аппарат HTC Desire Eye, выпущенный ещё в 2014-ом году. Качество его фронтальной камеры оценили в 4,5 балла, тогда как следующий участник рейтинга уступает чемпиону сразу на 0,5 балла. Эксперты отметили прекрасное разрешение фотографий, доступность масштабирования, наличие фронтальной вспышки и автофокуса. Из недостатков — цвета снимков получаются немного более яркими, чем нужно, а по краям изображений может быть виден небольшой цифровой шум. Далее в рейтинге следуют шесть моделей, получивших одинаковые оценки по 4 балла: HTC U11, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Nokia 8, Sony Xperia XZ.
Источник: Роскачество
Фото: pexels.com Опрос: Для вас важно разрешение фронтальной камеры? Да, люблю селфи Нет, не важно Разрешение вообще не важно, главное — качество снимков! Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Роскачество: iPhone X значительно уступает Samsung Galaxy S8  Названы смартфоны с лучшей и худшей защитой от воды
Chip.ru: последние новости
Сообщения WhatsApp можно будет удалить через час после отправки Мини-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ сможет стать центром «умного» дома 5 лучших HDD c емкостью от 10 Тбайт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня25
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля43
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе24
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию484
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури42
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение