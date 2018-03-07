Названы лучшие смартфоны для селфи 

Роскачество продолжает радовать россиян своими необычными рейтингами качества смартфонов. На этот раз были названы аппараты, которые лучше остальных умеют снимать селфи. Лидером неожиданно стал аппарат HTC Desire Eye, выпущенный ещё в 2014-ом году. Качество его фронтальной камеры оценили в 4,5 балла, тогда как следующий участник рейтинга уступает чемпиону сразу на 0,5 балла. Эксперты отметили прекрасное разрешение фотографий, доступность масштабирования, наличие фронтальной вспышки и автофокуса. Из недостатков — цвета снимков получаются немного более яркими, чем нужно, а по краям изображений может быть виден небольшой цифровой шум. Далее в рейтинге следуют шесть моделей, получивших одинаковые оценки по 4 балла: HTC U11, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Nokia 8, Sony Xperia XZ.
Источник: Роскачество
Фото: pexels.com Опрос: Для вас важно разрешение фронтальной камеры? Да, люблю селфи Нет, не важно Разрешение вообще не важно, главное — качество снимков! Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Роскачество: iPhone X значительно уступает Samsung Galaxy S8 Названы смартфоны с лучшей и худшей защитой от воды