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Xiaomi тизерит камеру нового Xiaomi Mi Mix 2S
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Xiaomi тизерит камеру нового Xiaomi Mi Mix 2S 

Android Insider 7 марта 2018
Фото: Android Insider
Xiaomi Mi Mix 2S, чей релиз состоится в этом месяце, оснастят двойной камерой с независимыми фотомодулями. О способности одной камеры работать без связки с другой свидетельствует тизер, который производитель опубликовал в преддверии близящейся презентации на официальной странице в социальной сети Weibo.
Тизер демонстрирует руки амбидекстра (человека, владеющего правой и левой рукой с одинаковой эффективностью), одновременно рисующего объективы основной камеры. Благодаря независимым фотомодулям, очевидно, смартфон сможет делать более качественные HDR-снимки, накладывая одну фотографию на другую, а также эффективнее взаимодействовать с дополненной реальностью.
Факт поддержки предстоящим Xiaomi Mi Mix 2S фреймворка ARCore был подтвержден содержанием программной прошивки. Новинка станет первым смартфоном в модельном ряду Xiaomi с нативной предрасположенностью к работе с технологиями дополненной реальности, чью эффективность на собственном примере доказала компания Apple.
Обсудить новый Xiaomi Mi Mix 2S и его камеру можно в официальном Telegram-чате AndroidInsider.ru.
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