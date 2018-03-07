Xiaomi тизерит камеру нового Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 2S, чей релиз состоится в этом месяце, оснастят двойной камерой с независимыми фотомодулями. О способности одной камеры работать без связки с другой свидетельствует тизер, который производитель опубликовал в преддверии близящейся презентации на официальной странице в социальной сети Weibo.

Тизер демонстрирует руки амбидекстра (человека, владеющего правой и левой рукой с одинаковой эффективностью), одновременно рисующего объективы основной камеры. Благодаря независимым фотомодулям, очевидно, смартфон сможет делать более качественные HDR-снимки, накладывая одну фотографию на другую, а также эффективнее взаимодействовать с дополненной реальностью.

Факт поддержки предстоящим Xiaomi Mi Mix 2S фреймворка ARCore был подтвержден содержанием программной прошивки. Новинка станет первым смартфоном в модельном ряду Xiaomi с нативной предрасположенностью к работе с технологиями дополненной реальности, чью эффективность на собственном примере доказала компания Apple

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