5 экстраординарных современных телефонов: таких больше нет

Невероятно, но факт: всего 142 года назад люди не знали, что нельзя жить без телефона.

Более того — они даже не знали, что это такое. Но мы с тобой живем в другом мире, в котором смартфонов на Земле стало уже больше, чем людей. И они продолжают выходить в бесконечной череде новинок — более мощных, стильных и крутых. В честь дня рождения такого нужного девайса, Playboy решил составить топ-5 самых запоминающихся и необычных аппаратов, о которых интересно узнать, а при желании можно и купить.

Monohm Runcible

Круглый анти-смартфон впервые был представлен на MWC в 2015-м году. Monohm — это небольшая группа энтузиастов из Apple и Sony, которые решили заняться разработкой первого девайса пост-смартфонной эры.

Модель, презентованная на выставке в Барселоне, была оборудована четырехъядерным процессором Snapdragon 410 с графическим чипом Adreno 306, имела 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ встроенной памяти. Кроме того Monohm Runcible оснастили 7-Мп камерой, модулями Wi-Fi и Bluetooth 4.1. С Android 5.1 на борту.

Главный задача необычного телефона в том, чтобы его хозяин больше взаимодействовал с реальным миром. Поэтому, чтобы избавить его от соблазна постоянного использования приложений, на Runcible стоит запрет скачивания из Google Play.

Задняя крышка выполнена из дерева, а из-за отсутствия динамика и микрофона обладателю придется пользоваться для звонков Bluetooth-гарнитурой.

Во время продаж в 2016-м, цена Runcible колебалась от 399 до 499 долларов. В настоящее время все модели распроданы, но желающие могут получить на электронную почту уведомление о новом релизе.

John’s Phone

«Самый простой мобильный телефон в мире» — именно так позиционируют John’s Phone его создатели. В нем нет таких ненужных функций, как доступ в интернет, отправка sms, камера и так далее.

Фото с официального сайта John's Phone

С него можно позвонить или отклонить вызов. Включить или выключить звук. Заблокировать или разблокировать. Все проще простого! Телефон снабжен большими и удобными клавишами, microUSB-разъемом для зарядки и бумажной адресной книгой для записи номеров (расположена на задней панели). В комплект также входят наушники.

Любой желающий может приобрести «просто телефон» за 99,95 евро в одном из пяти цветов корпуса. John’s Phone предлагает глобальный роуминг (кроме Южной Кореи Японии ) и работу без подзарядки в течение трех (!) недель.

Фото с официального сайта John's Phone

Zanco tiny t1 Отказ от функций, которые изобретали последние два десятилетия, вряд ли станет мейнстримом. Но создатели телефонов продолжают это делать. Так функционал Zanco tiny t1 похож на тот, который предлагает любой «бабушкофон». За исключением одного большого «но» — это самый маленький телефон в мире.

Фото с официального сайта Zanco tiny t1 В телефон с габаритами 46,7×21×12 миллиметров и весом 12 граммов вмещается 300 контактов, 50 смс и 50 входящих и исходящих вызовов в журнале звонков.

Аппарат, созданный британским стартапом Zanco, может работать три дня в режиме ожидания или три часа в режиме разговора.

Его цена составит 40 долларов, а в продажу он поступит в мае этого года.

Diamond Rose iPhone

Самый дорогой телефон в мире на данный момент. Это айфон, но не десятая модель, как вы могли подумать, а четвертая. Однако своей фантастической цене в 392 миллиона рублей девайс обязан, разумеется, не особенным «железом». Дело в том, что корпус смартфона покрыт 500 бриллиантами, общий вес которых составляет 100 карат.

Фото с официального сайта Stuart Hughes

Кнопку Home украшает бриллиант в семь карат, а задняя панель выполнена из розового золота. Над оформлением этого айфона трудился один из самых популярных ювелиров — Стюард Хьюз.

Фото с официального сайта Stuart Hughes

Такую драгоценность нельзя положить в стандартную коробку iPhone, поэтому в качестве упаковки использовали футляр из гранита. Эта шкатулочка весит семь килограммов, в качестве обивки использован нубук. Просить такой подарок осмелится далеко не каждая девушка, да и за шесть лет было сделано всего два таких телефона. Наверное, плохо берут.

NoPhone

«Нет экрана. Нет батареи. Нет телефона», — так звучит слоган, пожалуй, самого необычного участника нашего списка. Идея NoPhone в том, что это просто кусок пластика. Такая затея может показаться просто глупой шуткой, но за четыре года существования проекта «нетелефоном» обзавелись уже 15 тысяч человек.

Фото с официального сайта NoPhone

Как сказано на официальном сайте, в комплект входит одно устройство, один мануал (о том, как не пользоваться NoPhone), больше вашего свободного времени и реальных друзей. А еще с NoPhone у вас отсутствует возможность писать бывшим, страдать от разряженной батареи или разбитого экрана.

Фото с официального сайта NoPhone

Цена этого чуда прогресса — 14 долларов.

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