Тест и обзор трансформера Acer Switch 3 SW312-31-C8ZK: мобильность превыше всего

Итоги теста Acer Switch 3 SW312-31-C8ZK (NT.LDREG.004) — устройство формата «2 в 1» — получило лишь среднюю оценку по итогам испытаний. Ни в одной тестовой категории данная модель не смогла достигнуть топовых результатов. На фоне конкурентов ноутбук выделяется только своей небольшой ценой (около 30 000 рублей) и достойными характеристиками дисплея. Процессор лэптопа слабый, и производительность Acer Switch 3 SW312-31-C8ZK оставляет желать лучшего. Однако для выполнения простых офисных задач мощности протестированного ноутбука будет достаточно. Преимущества очень яркий дисплей Acer Active Pen входит в комплект поставки хорошая клавиатура в док-станции хорошая продолжительность времени автономной работы лучшее соотношение цены и качества Недостатки низкая производительность дисплей сильно бликует накопитель емкостью всего 64 Гбайт Результаты тестирования Acer Switch 3 SW312-31-C8ZK (NT.LDREG.004) Соотношение цена/качество Превосходно Место в общем рейтинге 21 из 27 Соотношение цена/качество: 96 Производительность (25%): 58.8 Мобильность (25%): 77.8 Оснащение (25%): 75.2 Дисплей (25%): 74.3 Результаты тестирования Поставьте оценку — 72% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Для любителей ярких дисплеев

Некоторые характеристики дисплея протестированной модели Acer Switch 3 можно назвать достойными. Среди них неплохое разрешение (1920х1200 пикселей при 12,2-дюймовой диагонали) и максимальная яркость 400 кд/м2, благодаря которой трансформер удобно использовать даже при ярком освещении. При этом прямых лучей солнца все-таки лучше избегать, так как сенсорная поверхность экрана заметно бликует.

Когда оснащение важнее производительности В комплект поставки ноутбука входит устройство ввода Acer Active Pen. Размещается оно прямо в клавиатурном доке. Кстати, сама клавиатура отличается очень приятными тактильными ощущениями.

Продолжительность времени автономной работы лэптопа лучше среднего — при активном веб-серфинге устройство продержалось 5 с половиной часов. Производительность здесь невысокая, да и объем Flash-накопителя мог быть лучше — в Acer Switch 3 установлен только диск на 64 Гбайт, из которых около 10 Гбайт уже заняты операционной системой Windows.

Все протестированные ноутбуки вы найдете в нашем всегда актуальном рейтинге. Если ваш бюджет позволяет потратить немного больше 30 000 рублей, мы рекомендуем два альтернативных ноутбука от компании Lenovo, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны.

Альтернатива: Lenovo Miix 720-12IKB

Благодаря Intel Core i3, Lenovo IdeaPad Miix 720-12IKB предлагает существенно более высокую производительность, а его накопитель емкостью 128 Гбайт — вдвое больше дискового пространства. Дисплей лэптопа имеет чрезвычайно высокое разрешение (2880х1920 пикселей) и при такой же яркости, как у Acer, меньше бликует.

Альтернатива: Lenovo Miix 510-12IKB

В плане производительности Lenovo Miix 510-12IKB (80XE000JGE) может похвастаться еще большими достижениями. Здесь установлены Intel Core i5, накопитель на 256 Гбайт и 8 Гбайт оперативной памяти. К сожалению, дисплей этого ноутбука немного темнее (около 300 кд/м2 вместо 400 кд/м2) и такой же бликующий, как у модели от компании Acer. Продолжительность времени автономной работы тоже проигрывает — несмотря на номинально большую емкость аккумулятора, устройство может проработать без розетки почти на два часа меньше, чем конкуренты.

Читайте также: Компактные ноутбуки: AMD Ryzen против Intel

Бюджетные материнские платы для AMD Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G

Тест и обзор игрового ноутбука Gigabyte Sabre 17W-DE022T Результаты тестирования Acer Switch 3 SW312-31-C8ZK (NT.LDREG.004) Характеристики и результаты тестирования Acer Switch 3 SW312-31-C8ZK (NT.LDREG.004) Соотношение цена/качество 96 Процессор Intel Celeron N3350 Кол-во ядер CPU 2 ядра Объем ОЗУ 4.096 Мбайт Объем SSD-диска 64 Гбайт WLAN 802.11ac NFC — Bluetooth да ИК-порт — Сотовая связь — Планшет: карт-ридер microSD Планшет: HDMI — Планшет: MHL — Планшет: прочие видеоразъемы DisplayPort über USB-C USB хост вкл. разъем USB Type A 1 разъем Планшет: USB 3.0 да Док-станция в комплекте да Док-станция: подключение к планшету Pins Док-станция: аккумулятор — Док-станция: карт-ридер — Док-станция: USB — Док-станция: USB 3.0 — Док-станция: видеоразъемы — Док-станция: подсветка клавиатуры — Док-станция: LAN — Док-станция: качество исполнения очень хорошо Дисплей: размер диагонали 12,2 дюйма Дисплей: разрешение 1.920 x 1.200 пикселей Дисплей: плотность точек 186 ppi Дисплей: соотношение сторон 16:10 Дисплей: яркость 401 кд/м² Дисплей: контрастность по шахматной таблице 134:1 Дисплей: отражательная способность (больше — сильнее отражает) 9:1 Аккумулятор: время проигрывания видео (планшет) 8:34 ч:м; Аккумулятор: время веб-серфинга (планшет) 7:07 ч:м; Аккумулятор: время проигрывания видео (планшет + док-станция) -; Аккумулятор: время веб-серфинга (планшет + док-станция) -; Аккумулятор: время зарядки (планшет) 3:20 ч:м; Аккумулятор: время зарядки (планшет + док-станция) -; Аккумулятор: дополнительная батарея в док-станции — Тест: 3DMark IceStorm Unlimited 24.777 бал. Тест: 3DMark IceStorm Extreme — Тест: 3DMark Cloud Gate 2.308 бал. Тест: League of Legends 15 fps Тест: PCMark 8 Work 2.509 бал. Тест: PCMark 8 Home 1.773 бал. Габариты планшета 29,6 x 20,1 x 1,2 см Толщина планшета с док-станцией 1,8 см Вес: планшет 880 г Вес: док-станция 365 г Фото: тест-центр Chip, компании-производители