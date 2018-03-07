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Ребёнок заблокировал iPhone на 47 лет
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Ребёнок заблокировал iPhone родителей на 47 лет 

Игромания.ру 7 марта 2018
Фото: Reuters
Жительница Китая по фамилии Лу оставила своему ребёнку iPhone, чтобы он мог посмотреть образовательные видеоролики. Вернувшись, она обнаружила, что смартфон заблокирован на 25 миллионов минут, что составляет примерно 47 лет.
Мобильная операционная система iOS может блокировать доступ к системе, если пользователь несколько раз ввёл неправильный пароль. При дальнейшем случайном подборе ключа безопасности время блокировки увеличивается. По всей видимости, ребёнок остался наедине с iPhone на достаточно продолжительное время и целиком потратил его на подбор пароля.
Специалисты Apple Store в Шанхае объяснили Лу, что у неё есть два варианта: пождать 47 лет или же сделать полный сброс iPhone с потерей всех данных, которые не сохранялись в облачном хранилище. Столь долгое ожидание женщину не устроило, а потому она согласилась на второй способ. Техник Apple Store Вэй Чуньлун добавил, что это был ещё не самый тяжёлый случай: один раз он видел iPhone, заблокированный на 80 лет.
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