Ребёнок заблокировал iPhone на 47 лет

Ребёнок заблокировал iPhone родителей на 47 лет

Жительница Китая по фамилии Лу оставила своему ребёнку iPhone, чтобы он мог посмотреть образовательные видеоролики. Вернувшись, она обнаружила, что смартфон заблокирован на 25 миллионов минут, что составляет примерно 47 лет.

Мобильная операционная система iOS может блокировать доступ к системе, если пользователь несколько раз ввёл неправильный пароль. При дальнейшем случайном подборе ключа безопасности время блокировки увеличивается. По всей видимости, ребёнок остался наедине с iPhone на достаточно продолжительное время и целиком потратил его на подбор пароля.