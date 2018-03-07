Jumper EZpad 6 Plus: бизнес-планшет на Windows 10

Планшетные компьютеры на ОС Android или способны только на воспроизведение видео и запуск игр, или стоят непомерно дорого. Отличной альтернативой им стали планшеты на базе Windows 10 — функционал в разы шире при очень адекватной цене на большинство моделей.

Сегодня мы протестируем планшетный компьютер Jumper EZpad 6 Plus, вобравший в себя множество интересных решений с точки зрения эргономики. Компьютер любезно предоставлен интернет-магазином GearBest.

Упаковка

Планшет Jumper EZpad 6 Plus поставляется в коробке черного цвета из очень мягкого картона, хотя внутри есть «саркофаг» из вспененного полиэтилена, так что сам компьютер повредить при транспортировке не получится.

Информативность упаковки стремится к нулю: нет рендеров гаджета, и в наличии лишь краткий список характеристик на одной из граней, преимущественно на китайском.

Комплектация

В коробке Jumper EZpad 6 Plus практически ничего нет, только сам планшет, зарядное устройство к нему и краткая инструкция по эксплуатации на китайском языке. Благо, что разбираться с планшетом не придется — все его управление интуитивно понятно, ну а если кто не умеет пользоваться Windows, то это уже сугубо его недоработка. Для компьютера предусмотрена съемная аппаратная клавиатура, однако она не входит в комплект и докупается отдельно. На тест нам ее не прислали.

Характеристики На коробке и в инструкции есть лишь краткий перечень спецификаций, поэтому для того, чтобы узнать обо всех возможностях Jumper EZpad 6 Plus, нужно будет посетить официальный сайт производителя или интернет-магазин GearBest. — экран: IPS, 11,6 дюйма, Full HD, 10 точек касания; — процессор: Intel Celeron N3450, 4 ядра, 1,1 ГГц; — видеокарта: встроенная, Intel HD 500; — OC: Microsoft Windows 10 Home; — память: 6 Гб ОЗУ, 64 Гб ROM, microSD до 128 Гб; — материал корпуса: пластик и металл; — цвет корпуса: серебристый; — интерфейсы: microUSB 2.0, microHDMI, USB 3.0, 3,5 миллиметра, коннектор для клавиатуры, два стереодинамика, микрофон; — беспроводные интерфейсы: Bluetooth 4, WI-FI 802.11n; — камеры: фронтальная 2 Мп, основная 2 Мп; — аккумулятор: встроенный, 3500 мАч, до 4 часов воспроизведения видео; — размеры: 297х183х16 миллиметров; — вес: 755 граммов; — особенности: интегрированная раскладная подставка.

Из перечня видим, что планшет малость тяжеловат, но зато у него довольно много памяти для представителя среднего сегмента рынка.

Внешний вид Jumper EZpad 6 Plus выглядит так же, как и все современные планшеты: черная лицевая панель с широкими рамками вокруг экрана и серебристая задняя крышка, в которую в данном случае встроена подставка в цвет корпуса. Спереди есть лишь экран, логотип Windows и два еле заметных динамика, а также фотокамера без вспышки для Skype и других мессенджеров.

Сзади установлена основная фотокамера, а под подставкой имеется слот microSD. Верхний торец располагает лишь кнопкой питания, снизу установлен 3-пиновый магнитный коннектор для подключения клавиатуры, а все интерфейсы расположены по бокам: слева вход под наушники, microUSB 2.0 и кнопка регулировки громкости, а справа разъем подключения зарядки, microHDMI и полноразмерный USB 3.0.

Эргономика и качество сборки

Собран Jumper EZpad 6 Plus очень и очень неплохо — ничего не скрипит и не болтается, а откидная подставка закреплена на металлических кронштейнах, на вид усиленных. Все элементы корпуса очень плотно подогнаны друг к другу, здесь никаких нареканий нет.

Подставка надежно удерживает планшет под углом к столу, но имеет лишь один угол раскрытия, не всегда достаточный, что мы относим к минусам. Для комфортного просмотра фильмов придется либо отодвигать планшет дальше от себя, либо докупать дополнительную подставку с регулируемым углом наклона.

Сам компьютер удобно лежит в двух руках, но его избыточный вес не позволяет долго удерживать его на весу, что, впрочем, от него и не требуется. Все предложенные интерфейсы расположены удобно, но есть вопросы к кнопке включения: она имеет минимальный и полностью бесшумный ход без тактильной отдачи, а экран активируется лишь спустя три секунды после нажатия.

Отдельно заметим, что с завода на лицевую панель нанесена защитная пленка, едва заметная, но очень нужная. Качество нанесения — высокое, нет ни единого изъяна.

Дисплей Экран Jumper EZpad 6 Plus основан на матрице IPS, и здесь она честная, что означает наличие широких углов обзора и хорошей цветопередачи и отсутствие инверсии цветов. Действительно, черный оттенок всегда таковым и остается, но экрану явно не хватает яркости — на солнце он слепнет на 100 процентов. Диапазон регулировки яркости, тем не менее, достаточно широкий. Сенсорный слой реагирует очень чутко и правильно: за все время тестирования не было ни единого отказа в срабатывании или «фантомного» прикосновения. Широкие рамки, к слову, в данном случае позволяют избежать случайных касаний, когда планшет находится в руках.

Звук В Jumper EZpad 6 Plus предусмотрено два динамика, выведенных на фронтальную панель корпуса. Звучат они очень громко и даже неожиданно чисто — нет присущей большинству китайских планшетов бедности звука и дешевого дребезжания на высоких частотах. Верхи и средние частоты планшет генерирует очень хорошо, но вот низов ему очень не хватает, хотя толщина корпуса располагает к установке более продвинутых в этом плане динамиков. Встроенный микрофон ничем особенным не отличается — он есть, и это уже хорошо. Для мессенджеров при использовании в помещении его хватает с головой, а большего от него, в общем, и не требуется.

Фотокамеры

Камеры в планшетном компьютере всегда были и остаются мало кому нужным компонентом: все фотографируют на смартфоны и используют видеозвонки там же. По этой причине в Jumper EZpad 6 Plus поместили две камеры по 2 Мп — фронтальную для Скайпа и основную, если потребуется что-нибудь быстренько сфотографировать, а под рукой не будет телефона. Качество снимков максимальное, на что способна матрица с 2-мегапиксельным разрешением, но не более того — чудес ведь не бывает.

Программное обеспечение

Jumper EZpad 6 Plus работает на ОС Windows 10 Home, по умолчанию английской, но русский язык в нее уже встроен, и даже не нужно закачивать дополнительный модуль. Само собой, система не активирована, так что придется потратить энное количество денег на покупку лицензионного ключа или немного времени на посещение торрентов в поисках сами-знаете-чего.

Из коробки Win10 работает очень шустро ввиду наличия сразу 6 Гб ОЗУ и неплохого по скоростным показателям накопителя производства SanDisk — при чтении он выдает 172 Мб/с, а скорость записи здесь достигает 108 Мб/с. Сразу после запуска из 64 Гб пользователю доступно чуть меньше 44 Гб — остальное пространство занято системой, немного перегруженной лишним и рекламным софтом.

После первого запуска в ПК занято 1,8 Гб оперативной памяти, и часть требуется для работы видеокарты. Процессор по умолчанию работает на 5-8% в простое, так что необходимо будет подчистить службы и автозагрузку.

Очень не понравилась штатная наэкранная клавиатура Windows 10 — она не активируется по нажатию на поле ввода, так что приходится каждый раз запускать ее отдельно, плюс она занимает слишком много места на экране. Лучше скачать дополнительную программу с более удобным интерфейсом и продуманным функционалом.

Автономная работа

Рассматриваемый планшет работает от батареи емкостью 3500 мАч, что для Win-компьютера не так уж и много. Тем не менее, заряд он экономить умеет, что особенно хорошо проявляется в режиме ожидания: компьютер переходит в сон, и за более чем семь дней в таком режиме его батарея разрядилась всего лишь на 55%. В режиме воспроизведения HD-видео из памяти батареи Jumper EZpad 6 Plus хватает на 6-7 часов работы против заявленных 4 часов, что очень даже неплохо. Просмотр видео с YouTube через WI-FI разряжает батарею за 5 часов, а при простом и неспешном веб-серфинге батарея проживет в районе 7 часов. Результат более чем достойный. Очень важный момент: наш экземпляр компьютера не захотел заряжаться по microUSB: его подключали к самым разным сетевым ЗУ с силой тока от 1,5 до 3 ампер, и это мы считаем очень большим недостатком. Зарядить его получится либо от комплектного зарядного устройства, либо от стороннего ЗУ, способного выдавать силу тока 2А при напряжении 12В. К слову, штатное ЗУ поставляется с китайской вилкой, а переходника в комплекте с планшетом, увы, нет.

Заключение Jumper EZpad 6 Plus — это весьма интересный планшет с возможностями полноценного настольного ПК. В нем уже есть все, что нужно для работы — настоящая операционная система, которая позволяет установить любое необходимое ПО, будь то офисные программы или клиент электронной почты. Все будет работать без танцев с бубном, и к тому же очень шустро за счет 6 Гб RAM и современной флеш-памяти вместо медлительного жесткого диска. За свои деньги компьютер очень хорош, но все же лучше использовать его в комплекте с клавиатурой, притом любой — фирменной, USB или беспроводной Bluetooth.

Плюсы Jumper EZpad 6 Plus — высокая скорость работы; — много памяти; — полноценная ОС; — хороший звук; — встроенная подставка; — хорошая автономность.

Минусы Jumper EZpad 6 Plus — завышенный вес; — нет клавиатуры в комплекте; — не заряжается по microUSB.