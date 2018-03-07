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Huawei работает над конкурентом Siri и Google Assistant
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Huawei работает над конкурентом Siri и Google Assistant 

Android Insider 7 марта 2018
Фото: Android Insider
Huawei работает над созданием фирменного голосового помощника, способного составить конкуренцию Siri и Google Assistant, сообщает XDA. Впервые упоминание об «умном» ассистенте было обнаружено при изучении программного кода прошивки смартфона Mate 10. Разработка называется HiAssistant и пока упоминается только в китайской версии EMUI 8.1.
Предполагается, что HiAssistant станет очередным шагом Huawei в развитии искусственного интеллекта. По некоторым данным, в основу голосового ассистента ляжет технология Natural Language Understanding, которая позволит ему понимать не только конкретные, но и завуалированные команды пользователя, что, в свою очередь, повысит эффективность взаимодействия.
Учитывая важность китайского рынка для Huawei, есть все основания полагать, что первоначально ассистент будет доступен только на родине производителя. Не исключено, что, ограничивая географию распространения HiAssistant, производитель планирует сосредоточиться на совершенствовании его навыков восприятия голосовых команд и формулировании ответов.
Обсудить новейшую разработку Huawei можно в официальном Telegram-чате AndroidInsider.ru.
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