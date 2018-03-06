Смартфон Honor 7C поступит в продажу 12 марта по цене 200 евро

В феврале смартфон Honor 7C прошел сертификацию в TENAA. Обычно Это является последним шагом перед появлением устройства в продаже. Но зачастую между сертификацией и реальным появлением смартфона на полках магазинов проходит не одна неделя. К счастью, Honor 7C, похоже, будет не из таких. «Хорошее сукно и в сундуке не сгниет» — это не про него.

Китае Honor 7C можно будет приобрести уже 12 марта. Об этом красноречиво говорит рекламный постер, опубликованный в популярной социальной сети. Смартфон получит высокий 5,99-дюймовый экран 18:9 с разрешением 1440×720 пикселей. Любителям расширять память посредством microSD наверняка понравится, что слот в смартфоне выделенный, установке двух SIM-карт он не препятствует. Габаритные размеры новинки — 158,3×76,7×7,8 мм, масса — 164 грамма.

Основная камера в Honor 7C составлена из сенсоров на 13 и 20 Мп, фронтальная селфи-камера снабжена сенсором на 8 Мп. Устройство сможет предложить 3 или 4 Гбайт оперативной памяти, а вот внутренней памяти будет только 32 Гбайт — других вариантов не предусмотрено. Производитель и тип процессора не уточняется, скорее всего, это будет какое-либо из бюджетных решений Kirin. Поверх операционной системы Android 8.0 Oreo установлена оболочка EMUI 8.0. Емкость аккумулятора составила 2900 мАч. Возможные расцветки корпуса — золотистый, синий и черный.

Теперь самое интересное — цена. В Европе Honor 7C без привязки к мобильному оператору будет стоить в 200 евро.