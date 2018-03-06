Обзор Honor View 10. Мощный Android-смартфон, который стоит вдвое дешевле конкурентов

Обзор Honor View 10. Мощный Android-смартфон, который стоит вдвое дешевле конкурентов5 марта в розничной сети МТС стартовали продажи нового Honor View 10 и ритейлер дал нам протестировать новинку. Всех, кому понравится гаджет, в конце обзора ждёт приятный бонус от МТС.

Бренд Honor славится своими сбалансированными устройствами — они блещут техническими характеристиками и радуют адекватной стоимостью. В этот раз компании удалось превзойти саму себя. Их новый топовый смартфон Honor View 10 получил все, что только можно хотеть получить в 2018 году — большой безрамочный дисплей, процессор с искусственным интеллектом, 128 ГБ памяти, мощная двойная камера, система распознавания лиц и внушительный аккумулятор 3750 мАч.

Но все ли так хорошо, как заявлено в характеристиках? Мы протестировали новинку и готовы о ней рассказать.

Зачем смартфону искусственный интеллект?

Одной из ключевых особенностей Honor View 10 стал топовый восьмиядерный процессор Kirin 970 с искусственным интеллектом и выделенным блоком с машинным обучением. Что это дает на практике?

Смартфон умеет сортировать фотографии в галерее не только по дате создания, но и по типу изображения — пейзажи, животные, еда и так далее. Нейрочип понимает, что изображено на снимке и делает в системе соответствующие метки. Кроме того, во время процесса съёмки, камера сама понимает, фотографируете ли вы еду, кошку или здание и исходя из этого выставляет параметры.

Умная разблокировка взглядом — View 10 узнает владельца с помощью продвинутой системы распознавания лица. О ней мы еще подробнее поговорим ниже. Функция срабатывает даже без нажатия на клавишу питания. Смартфон «видит», что вы подняли его на уровне глаз и сам понимает, что вы хотите его разблокировать. При этом разблокировка не работает, если вы закроете глаза — чтобы никто не разблокировал ваш смартфон, пока вы спите.

Бывало ли с вами такое, что текст разворачивало в альбомную ориентацию сразу же, как только вы прилегли на диван? Honor View 10 знает, сидите ли вы или лежите на боку и не поворачивает экран без необходимости. Больше не нужно нажимать клавишу «автоповорот» при чтении в постели. А ещё экран не выключается, пока вы на него смотрите.

Процессор распределяет ресурсы устройства в соответствии с привычками и предпочтениями пользователя. Honor View 10 умеет изучать поведение своего владельца, чтобы быстрее запускать приложения и предлагать по мере необходимости нужную информацию.

Как видите, искусственный интеллект — не просто маркетинговая уловка, а вполне закономерное развитие технологий. Мощности мобильных процессоров уже давно достигли того предела, когда уже неинтересно смотреть на цифры в бенчмарках. Все последние флагманы работают плюс минус одинаково быстро.

Помимо «умного» чипсета, Honor View 10 получил 6 ГБ «оперативки» и 128 ГБ внутреннего хранилища. Мало какой смартфон может похвастаться таким количеством памяти, тем более за 35 тысяч рублей. А если нужно еще больше места для контента — всегда можно вставить microSD вместимостью до 256 ГБ. Модуль NFC также на месте — девайс можно использовать вместо банковской карты.

Коротко о производительности View 10: хватит надолго. Это топовый флагман, который тянет на максимальных настройках графики все современные игры и будет тянуть еще несколько лет. При долгой нагрузке корпус не греется, а мощность не «проседает». Мы прогнали несколько тестов AnTuTu подряд, и результат почти не отличался.

Аппарат работает под управлением самой свежей версии «зелёного робота» — Android 8 Oreo. Разработчики прилично «причесали» интерфейс, сделав его еще более красивым, логичным и удобным. Основные изменения, конечно, «под капотом». К примеру, изменились алгоритмы работы фоновых процессов — теперь свернутые приложения потребляют меньше ресурсов системы и аккумулятора.

Смартфон знает вас в лицо

Еще одна новая модная функция не могла обойти Honor View 10 стороной. Да, смартфон получил систему распознавания владельца с помощью фронтальной камеры.

Разблокировка нереально быстрая: только взял в руку смартфон — и уже на рабочем столе. На морозе это вообще палочка-выручалочка: не надо мучительно вбивать пароль или снимать перчатки. В шапке и капюшоне View 10 тоже узнаёт владельца.

Сложности начинаются при недостатке освещения — смартфон не всегда с первого раза понимает, кто перед ним находится. Так что в темноте придется пользоваться сканером отпечатков.

Наконец-то металл

Любителям носить смартфоны без чехлов в последнее время пришлось тяжело с выбором новенького гаджета. Почти все производители ринулись выпускать аппараты в стеклянном корпусе, забыв о практичности. Стекло мгновенно собирает следы от пальцев и микроцарапины.

Смартфон Honor View 10 — один из немногих металлических флагманов за последний год. Спинка из металла не так эффектно смотрится на рекламных плакатах, зато при повседневном использовании даёт ощущения надежного устройства.

Практически всю переднюю панель занимает огромный 5,9-дюймовый дисплей с модным сейчас соотношением сторон 18:9. Производитель называет такой экран FullView — само собой, он не безрамочный, но оснащён минимально возможными отступами со всех сторон. Такие смартфоны уже по ширине и немного длиннее в высоту обычных гаджетов со стандартной геометрией дисплея. Это позволило инженерам Honor вписать View 10 в габариты типичного 5,5-дюймового аппарата. В руке он лежит удобно, а за счёт тонкого корпуса не ощущается огромной тяжелой лопатой.

Снизу остался небольшой подбородок, на котором размещена навигационная кнопка со встроенным сканером отпечатков пальцев. Honor дает выбор — пользоваться жестами на одной единственной кнопке или же включить три стандартные для Android наэкранные клавиши — «Назад», «Домой» и «Обзор». Сам дактилоскоп работает традиционно быстро для смартфонов этого производителя — считывание отпечатка происходит за доли секунд.

Для многих пользователей расположение сканера на передней панели станет весомым плюсом при выборе устройства. Сейчас большинство новых смартфонов на Android выходит с датчиком задней крышке — далеко не всем подобное место для дактилоскопа приходится по душе.

Вытянутый экран — это модно

Зачем сделали вытянутый дисплей? На нем помещается больше текста — удобнее читать статьи, книги. В играх виртуальные джойстики разнесены шире — видно больше игрового пространства.

К качеству 5,9-дюймовой IPS-матрицы не придерёшься — запас яркости огромный, при взгляде под углом дисплей не выцветает, а цветопередача максимально естественная. Разрешения FullHD+ (то есть 2160 х 1080 точек) достаточно для плотной красивой картинки. Само собой, присутствует качественное олеофобное покрытие, которое отвечает за приятное скольжение пальца по дисплею.

Двойная камера с гибридным зумом

Основная камера в Honor View 10 представлена двумя модулями — 16-мегапиксельным цветным и 20-мегапиксельным монохромным. Светосила объективов составляет f/1.8, что неплохо по современным меркам.

На практике сдвоенная камера дает две полезные функции. Первая — двухкратный гибридный зум. Благодаря ему можно снимать дальние объекты, приблизив их в два раза без потери качества: фотография получится такой же чёткой и точной, как и до зумирования. Всё как на обычных зеркальных фотоаппаратах.

Секрет гибридного зума кроется в совместной работе двух камер. Смартфон использует двойной модуль при приближении от 1,1 до 2 раз, при этом 20-мегапиксельный сенсор обеспечивает дополнительную информацию о деталях снимка, а сенсор на 16 Мп даёт информацию о цвете. Мощный процессор вместе с умным программным обеспечением, в свою очередь, гарантируют правильный расчёт данных.

Вторая функция — режим широкой диафрагмы. Его еще называют эффектом боке — можно размыть задний план, сделав красивый портретный снимок. После съемки настраивается степень размытости и даже меняются местами точки фокусировки.

Помимо вспомогательных функций, связка из цветного и черно-белого модуля нужна, чтобы данные с обоих сенсоров объединялись в один снимок — это улучшает динамический диапазон и проработку деталей на снимках.

Фотографии с основной камеры получаются яркими и сочными. Даже сравнивая снимки с новыми флагманами, которые стоят в два раза дороже, Honor View 10 не ударил в грязь лицом. Смартфон за 35000 рублей и смартфон за over 60 000 рублей фотографируют одинаково прекрасно.

«Живучая» батарея

Тут Honor View 10 нас порадовал, давно на тесте не было выносливых флагманов. Аппарат в смешанном режиме выдает 5 часов экранного времени или 11 часов видео на максимальной яркости с включёнными сотовыми данными.

Аккумулятор ёмкостью 3750 мАч позволяет активно пользоваться смартфоном до позднего вечера, не ограничивая себя пользованием соцсетей и другими важными функциями. В настройках можно уменьшить разрешение дисплея, включить продвинутый энергосберегающий режим, который ограничивает фоновую работы приложений и снижает производительность процессора — это позволит увеличить автономность до 2-3 дней.

Так что, стоит брать?

Honor View 10 один из немного смартфонов на данный момент, который практически не за что ругать. Отрицательных качеств у Honor View 10 немного. По пальцам: отсутствие влагозащиты, оптической стабилизации и беспроводной зарядки.

Но все это компенсирует наличие 3,5-миллиметрового разъёма для наушников, металлический корпус, красочный 5,9-дюймовый «полноэкранный» дисплей, огромное количество оперативной и внутренней памяти (6/128 ГБ), мощнейший процессор с искусственным интеллектом, а также классное качество снимков и выносливая батарея. Все это по стоимости 34990 рублей — однозначно лучшее предложение за эти деньги.

Но это еще не все. Помните, что мы обещали бонус в конце обзора? Так вот, в связи с выходом Honor View 10, розничная сеть МТС подготовила для наших читателей промокод со скидкой 5% на покупку этого смартфона в онлайн-магазине. Переходите по ссылке, добавляйте гаджет в корзину и вводите промокод IPHONES. Скидка действует до 14 марта 2018 года.

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