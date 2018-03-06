Vivо V7 Plus — смартфон, который вызывает интерес

Новым смартфоном в наше время мало кого можно удивить. Иногда признанные флагманы рынка могут представить что-то, что вызовет интерес, но в среднем сегменте, как правило, все более-менее стабильно. Тем не менее новый смартфон от Vivo по праву заслуживает свою порцию внимания. И на это есть свои причины.

Многие знают, что Vivo — это тот производитель, который первым смог полноценно реализовать интеграцию сканера отпечатков пальцев в экран смартфона и показал это на CES 2018. Во многом поэтому складывается ощущение, что бренд может работать на уровне реализации инноваций и предлагать интересные решения.

Дополнительно в России бренд еще известен тем, что является официальным спонсором чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года.

Что же у нас сегодня?

У нас в редакции оказался смартфон Vivo V7+, который стоит не так дорого, но некоторые его параметры, мягко говоря, удивляют.

Стоимость смартфона составляет 21 990 рублей. А интерес вызывает 24-мегапиксельная камера, процессор Snapdragon 450 и собственная операционная система Funtouch OS 3.2 на базе Android 7.1.

Что есть в комплекте

Vivo V7+ — это тот приятный случай, когда проще сказать, чего в коробке со смартфоном нет, чем перечислять достаточно богатый комплект поставки устройства.

Кроме самого смартфона, в лаконичной белой коробке из-под него можно найти следующее:

адаптер питания

кабель для зарядки

наушники

прозрачный чехол

защитная пленка (уже нанесена на экран)

“скрепку” для извлечения лотка

краткая инструкцию

Внешний вид смартфона

Внешне Vivo V7+ похож на многие другие смартфоны, но это скорее неизбежность, чем желание производителя скопировать чей-то дизайн. В наше время придумать что-то новое в дизайне мобильных устройств почти невозможно. Тем не менее ребята из Vivo все равно постарались наделить свой смартфон некоторыми интересными дизайнерскими новинками.

Очень приятно и свежо на корпусе смотрится двойная хромированная полоса в верхней и нижней частях корпуса. Такого еще не было. Нечасто встречается и квадратный сканер отпечатков пальцев, который находится на задней стенке V7+. Благодаря этим элементам дизайн выглядит значительно свежее, чем у большинства похожих устройств.

Зарядка производится через microUSB. Разъем для наушников на месте и находится на нижней грани. Все кнопки справа, а лоток для карточек слева. Особенно приятно, что он не комбинированный, и для каждой из двух симок предусмотрено свое место, а для карты памяти с объемом до 256 ГБ — свое.

Интересные особенности

Смартфон работает под управлением собственной операционной системы Funtouch OS 3.2, которая создана на базе Android 7.1. Оболочка выглядит очень просто и понятно. Центр уведомления и управления разнесены в разные стороны. Первый вытягивается свайпом от верхней части экрана, а второй, наоборот, от нижней. Это удобно, но будет немного непривычно тем, кто привык к традиционному Android.

Funtouch OS не подразумевает меню приложений. Все приложения и папки находятся на рабочем экране. Это удобно и в последнее время часто встречается у других производителей.

Клавиши навигации можно не только менять местами, но и менять цвет их подложки, а для более комфортного использования есть режим, в котором экран не блокируется, когда смотришь на смартфон.

Для большего комфорта предусмотрен игровой режим, в котором смартфон не будет отвлекать от игрового процесса, выводя информацию о входящем вызове на весь экран, а просто покажет уведомление.

Кроме этого, производитель не забыл и о клонировании приложений и функции Smart Split 3.0, которая позволяет, например, во время просмотра видео ответить на полученное сообщение, сразу запустив мессенджер во второй рабочей области.

Самая желанная функция

Как ни крути, а разблокировка по лицу стала в наше время настоящим трендом. Многие производители пытаются использовать ее в своих смартфонах, но получилось это пока не у всех. У Vivo это получилось.

Разблокировка работает быстро, и после разблокировки не надо предпринимать никаких действий. Как только лицо будет зафиксировано, экран блокировки сразу сменится на рабочий экран.

Для разблокировки не надо держать смартфон перед лицом строго вертикально. Разблокировка происходит при любом положении корпуса, даже вверх ногами. При этом смартфон не разблокируется, если глаза хозяина закрыты, что исключает разблокировку без его ведома. Расстояние распознавания достаточное для того, чтобы даже с вытянутой руки идентифицировать пользователя и разблокировать смартфон.

Большой экран

Экран Vivo V7+ имеет диагональ 5,99 дюйма и разрешение HD+, то есть 720 на 1440 точек. Отсюда можно сделать вывод, что соотношение сторон экрана равняется 18:9. Рамки по краям меньше, чем у многих других смартфонов, а экран занимает почти 85 процентов площади передней панели.

Несмотря на небольшое разрешение, экран не выглядит плохо и не кажется, что ему не хватает детализации. Если сильно присматриваться и сравнивать с каким-нибудь флагманским смартфоном, то можно увидеть, что экран не такой детализированный, но в обычной жизни этого почти не заметно, и разрешения вполне хватает.

Яркость не самая высокая, но достаточная для комфортного использования. На ярком солнце могут быть трудности, но при обычном дневном освещении даже на улице проблем не будет.

Пара слов о производительности

Работает Vivo V7+ под управлением Snapdragon 450. Это пока еще редкий процессор, который, тем не менее, комплектуется привычной графикой Adreno 506. Это позволит ему показывать хорошие результаты в играх.

Процессор восьмиядерный, а его частота составляет 1,8 ГГц. Оперативной памяти 4 ГБ, а постоянно 64 ГБ. Но если этого мало, можно ее увеличить при помощи карты памяти с объемом до 256 ГБ.

Процессор в сочетании с особенностями операционной системы обладает неплохой энергоэффективностью, благодаря которой можно пользоваться смартфоном до двух дней даже при активном использовании. Конечно, если включить все фоновые службы и при этом играть часами в Asphalt и тому подобные игры, то так не получится, но автономность все равно на очень высоком уровне, хотя аккумулятор и имеет емкость всего 3225 мАч. Зато он поддерживает быструю зарядку.

Самые детальные селфи

Разрешение фронтальной камеры не просто большое, а очень большое. Оно составляет 24 Мп. Благодаря чему снимки получаются более детализированными, но светосилы камере немного не хватает, и действительно хорошими снимки получаются только при хорошем освещении.

Для слабого освещения есть фронтальная вспышка, которая способна немного исправить ситуацию, но все равно вряд ли сотворит чудеса.

Зато портретный режим реализован очень достойно. Случаев, когда не размывается то, что должно, или размывается не то, что должно, редки. Размытый фон смотрится приятно и гармонично.

Для улучшения изображения предусмотрена функция «Красивое лицо» 7.0, которую можно отключить, если она не нужна. Но работает она мягко и не очень навязчиво, как это иногда бывает.

Улучшать лицо можно и во время видеозвонков. При этом поддерживается большинство популярных мессенджеров, включая WhatsApp, Viber и Facebook Messenger.

Кроме этого, есть большой перечень настроек, который позволит настроить спуск затвора по жесту и голосовой команде, а для большего разнообразия есть поддержка Live Photo.

Основная камера

Основная камера имеет меньшее разрешение, нежели фронтальная. Оно составляет всего 16 Мп. Поэтому о фронтальной камере особенно сказать нечего. Она просто снимает на уровне основных конкурентов.

Снимки получаются детализированными и контрастными, но иногда автоматика ошибается с балансом белого. В темноте, так же как и у фронтальной камеры, не хватает светосилы, и поэтому снимки могут иногда получаться смазанными.

Для большей детализации есть режим, который позволяет делать снимки с разрешением до 64 Мп. Но в этом случае лучше снимать со штатива или какой-нибудь подставки. Иначе если не зафиксировать смартфон, то снимок может получиться только хуже, чем в обычном режиме. Происходит это из-за того, что совмещаются четыре снимка, и чем меньше между ними будет отличий, тем лучше.

Для тех, кто любит снимать в ручном режиме, есть соответствующий режим, в котором есть основные настройки. Кроме этого, есть еще несколько режимов съемок. А вот видео можно снимать только в разрешении FullHD, 4K не поддерживается.

Что имеем в итоге

В итоге можно сказать, что Vivo V7+ получился не просто интересным смартфоном в своей ценовой категории. У него есть особенности, которые выгодно выделяют его на фоне многих конкурентов.

К особенностям стоит отнести приятную операционную систему с простым и понятным интерфейсом, хорошо работающую функцию распознавания лица и фронтальную камеру с очень большим разрешением.

Все это стоит 21 990 рублей, что на самом деле не так мало, но все равно набор функций для этой стоимости очень приличный и лишний раз подстегивает интерес к этому устройству.

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