Samsung хотела оснастить Galaxy S9 сканером отпечатков в дисплее

Samsung действительно рассматривала возможность оснащения Galaxy S9 дисплейным сканером отпечатков, но была вынуждена отказаться от задумки из-за несовершенства технологии. Об этом в интервью изданию AndroidPIT рассказал коммерческий директор южнокорейской компании Марк Ноттон.

По словам Ноттона, у Samsung есть масса идей по совершенствованию своей продукции, однако зачастую многие из них серьезно опережают время, не позволяя реализовать их. Поместив дактилоскопический сканер под дисплей прототипа Galaxy S9, инженеры компании быстро разочаровались в своем решении.

«Прежде чем внедрять данную технологию, мы предпочли протестировать ее и убедиться, что она соответствует нашим стандартам, — говорит Ноттон. — Мы видели реализацию китайских производителей, но просто не могли позволить себе сделать то же самое из-за разницы в объемах поставок».

Если говорить вкратце, подвел итог Ноттон, дисплейный сканер отпечатков еще не готов к появлению на рынке. Во всяком случае, в данный момент технология, лежащая в основе данного метода идентификации, имеет много несовершенств, не позволяя применять ее в коммерческих аппаратах.

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