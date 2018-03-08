Ребенок в Китае заблокировал телефон мамы на 48 лет

Двухлетний маленький житель Шанхая заблокировал айфон своей матери. Все дело в том, что ребенок неоднократно вводил неверный пароль на телефоне. Женщина утверждает, что она использовала телефон, чтобы показывать ребенку обучающие и образовательные видео.

Однако в этот раз, когда она пришла домой, то обнаружила, что неверный пароль вводился столько раз, что телефон заблокировался на 25 миллионов минут. "Мне бы пришлось ждать 48 лет, прежде чем рассказать внуку об ошибке своего отца", — смеется мама.

Стоит отметить, что в теории подобная история может произойти и с вашим телефоном. Достаточно лишь неверно вводить пароль много раз. Система безопасности Apple при неправильном вводе кода доступа блокирует устройства с увеличением времени и таким образом изначально небольшой интервал с каждой неверной попыткой растет.