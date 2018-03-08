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Ребенок в Китае заблокировал телефон мамы на 48 лет
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Ребенок в Китае заблокировал телефон мамы на 48 лет 

Anews 8 марта 2018
Фото: Anews
Двухлетний маленький житель Шанхая заблокировал айфон своей матери. Все дело в том, что ребенок неоднократно вводил неверный пароль на телефоне. Женщина утверждает, что она использовала телефон, чтобы показывать ребенку обучающие и образовательные видео.
Однако в этот раз, когда она пришла домой, то обнаружила, что неверный пароль вводился столько раз, что телефон заблокировался на 25 миллионов минут. "Мне бы пришлось ждать 48 лет, прежде чем рассказать внуку об ошибке своего отца", — смеется мама.
Стоит отметить, что в теории подобная история может произойти и с вашим телефоном. Достаточно лишь неверно вводить пароль много раз. Система безопасности Apple при неправильном вводе кода доступа блокирует устройства с увеличением времени и таким образом изначально небольшой интервал с каждой неверной попыткой растет.
Естественно, подобная блокировка — не повод бежать в салон за новым телефоном. Достаточно лишь выполнить сброс настроек. Так что в случае, если вы регулярно сохраняете резервные копии, то последствия обойдут вас стороной. ​Кстати говоря, эта история вызвала серьезные споры на территории Китая и в социальных сетях. Большинство из людей настаивают на том, что мама не должна была оставлять телефон ребенку без присмотра. Так что если у вас есть маленькие дети, будьте внимательны, когда даете им телефон.
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