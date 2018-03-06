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Acer представила «умные» буддийские четки
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Acer представила «умные» буддийские четки 

Вести.Ru 6 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Тайваньская компания Acer разработала «умные» буддийские четки, которые сами ведут подсчет количества прочитанных мантр. Электронный чип, встроенный в одну из деревянных бусин, отслеживает, как много полных кругов перебрал пользователь, и отображает эту цифру на экране смартфона.
Буддизм является основной религией на Тайване. Как сказано в редакции «Всемирной книги фактов ЦРУ» за 2005 год, его исповедуют около трети населения острова (около 23 миллионов человек), что открывает устройству Acer широкие перспективы.
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Позднее к смарт-четкам могут быть добавлены и другие функции — например, возможность совершать электронные платежи или получать скидки в буддийских магазинах и ресторанах. На Тайване продажи молитвенного браслета начнутся в середине марта, пишет The Verge. Продаваться новинка будет за 3888 тайваньских долларов (около $133 США).
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