Acer представила «умные» буддийские четки

Тайваньская компания Acer разработала «умные» буддийские четки, которые сами ведут подсчет количества прочитанных мантр. Электронный чип, встроенный в одну из деревянных бусин, отслеживает, как много полных кругов перебрал пользователь, и отображает эту цифру на экране смартфона.

Буддизм является основной религией на Тайване. Как сказано в редакции «Всемирной книги фактов ЦРУ» за 2005 год, его исповедуют около трети населения острова (около 23 миллионов человек), что открывает устройству Acer широкие перспективы.

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