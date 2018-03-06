Xiaomi представила мощное зарядное устройство с шестью портами

Компания Xiaomi представила свой очередной гаджет — мощное зарядное устройство под названием Millet USB Charger 60W fast charge. Оно может подзаряжать одновременно до шести устройств при общей мощности 60 Вт. Новинка поддерживает входное напряжение от 100 до 240 В и, соответственно, может работать в любом регионе мира.

Здесь имеется пять полноразмерных портов USB-A, один из которых поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0, и шестой порт USB-C с поддержкой технологий Quick Charge 3.0 и USB Power Delivery. Новинка поступит в продажу уже завтра, 7 марта, по цене $20.

Источник: Xiaomi

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